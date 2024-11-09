"Мирний план": Трамп ще мовчить, Україна вже дискутує

Українці дискутують про ймовірні сценарії, до яких обраний президент США Дональд Трамп може схиляти Україну після приходу до влади. Адже він обіцяв своїм виборцям зупинити війну в Україні "за 24-години"

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, офіційно ще не оголосив жодного плану щодо того, як він сподівається зупинити війну в Україні. Водночас, як пишуть ЗМІ, дискусії на цю тему в його команді точаться.

Як повідомило днями видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на три джерела, які є близькими до Трампа, один з планів полягає, наприклад, у тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а Вашингтон натомість продовжуватиме постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ.

За даними WSJ, усі пропозиції передбачають "заморожування" війни - таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20 відсотків території України. Видання The Telegraph з посиланням на свої джерела написало, що в рамках плану заморозки війни Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 1300-кілометрову буферну зону між арміями України та РФ.

Про що говорять у соцмережах

Тож дехто в Україні не виключає, що США після інавгурації Трампа наполегливо нав'язуватимуть Україні неприйнятні для неї сценарії, які можуть в подальшому можуть призвести до "тихої окупації" України Росією після "заморожування" війни.

"Смішно читати оптимістичні марення про те, як Трамп поставить Росію на місце і дасть зброю, і закінчить війну. Відчуваю, з його перемогою, програли ми. Його метод - це угода з агресором, терористом, геноцидником, воєнним злочинцем", - пише у соцмережі Х дописувачка з нікнеймом "Стрикоза".

"Ключове, що вони не розуміють чи роблять вигляд, що не розуміють, - ми потрібні Путіну не для любові (братньої чи не дуже). А як гарматне м'ясо, робочі мурахи для штурму європейського бастіону", - пише користувачка Facebook Оксана Лисяк.

"На мою думку, все буде просто. Трамп скаже, що все "порішав", закриє фінансування Україні, а потім скаже, що вся подальша відповідальність лежить на Європі. Розбирайтеся і гребіться самі. Україна - це ж Європа. А я все зробив", - коментує у Facebook український журналіст Андрій Герасим.

"Оптимальний для нас варіант: Європа приходить до тями і починає правильно фінансувати оборону, - вважає військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько. - Тобто, у тому числі - справедливо платить Україні за наш внесок кров'ю у виснаження та стримування РФ. Їй допомагають Японія та Південна Корея. Це створить правильну базу для збереження трансатлантичної єдності, оскільки вписується у бачення Трампа і знизить ризики європейської змови з Китаєм, а через неї - з Росією."

Чи готові цей тягар взяти на себе європейці поки що не відомо, тож питання вибору продовження війни чи переговорів зависло нині у повітрі.

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Огризко: Трампу треба все пояснити "з калькулятором у руках"

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко закликає не приставати на пропозиції, які не влаштовують українців. "Для декого на Заході позбутися проблем коштом України - найкращий вихід, цей цинізм нікуди не подівся і він продовжуватиметься. Ці циніки навколо Трампа схилятимуть його саме до такого варіанту, бо він найлегший. А ми повинні повернути цю ідеологію в інший бік і сказати Трампу: "Дивись, ми тобі пропонуємо речі, які для тебе будуть вигідними. Ти заробиш на тому, що посилиш Україну, десятки та сотні мільярдів доларів", - сказав Огризко в інтерв'ю Radio NV.

На переконання колишнього міністра закордонних справ, Україні нині потрібно перехопити ініціативу та ще до інавгурації Трампа чітко і ясно, "з калькулятором у руках", пояснити йому, про що йдеться. Зокрема, що збільшення допомоги Україні означатиме збільшення коштів, що залишатимуться в США через оборонні замовлення, зауважив Огризко.

Чи виправдається розрахунок на марнославство Трампа?

Дехто в Україні сподівається на марнославство Трампа: мовляв, він не може дозволити собі програти війну в Україні, бо перемога Путіна стала би серйозним ударом по могутності США. Політолог Ігор Рейтерович з Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка очікує, що Трамп спрятиме завершенню війни й робитиме це на справедливих умовах, хоча ці умови й передбачатимуть певний компроміс.

"Дві третини його виборців підтримують Україну у війні з Росією. І якщо Трамп піде на поступки Росії, це сприймуть вкрай негативно, зокрема і його однопартійці. Бо Трамп говорить про "Велику Америку", а це означає відновлення її геополітичного впливу і ролі у геополітичних розкладах, які є зараз у світі", - прокоментував DW політолог, кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Ігор Рейтерович. На його думку, Дональд Трамп любить марнославство і це може зіграти Україні "на руку".

Водночас Рейтерович не виключає, що команда Трампа зараз свідомо робитиме суперечливі заяви щодо України та вкидатиме різноманітні сценарії, аби протестувати реакцію Європи, Росії та самої України до його ймовірних пропозицій закінчити війну, яку розв’язала РФ в Україні. "У нас багатоваріантне майбутнє. У будь-який момент цей сценарій може змінитися. Єдине, що їх об'єднує, що Трамп точно хоче закінчити війну. Але умови завершення - це предмет для дискусій. Є розуміння, що це має бути компроміс, але межа цього компромісу поки невідома", - каже Рейтерович.

В Україні зростає підтримка ідеї переговорів

Тим часом через погіршення ситуації на фронтів, виснаження ресурсів та сил через постійні обстріли мирних міст, значна частина українців поступово змінює свою думку щодо переговорів з Росією. Це засвідчило вересневе соціологічне опитування Центру Разумкова . Якщо восени минуло року ідею переговорів із Росією підтримали 21% опитаних. Цього року таких уже 35%. Хоча, як наголошують соціологи, відносна більшість - 48% - з цим не згодні.