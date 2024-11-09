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ЗМІ: Одна з ідей Трампа - війська Європи у буферній зоні

Дмитро Шварц
9 листопада 2024 р.

Дональд Трамп в рамках плану заморозки війни може закликати європейські та британські війська забезпечити 1300-кілометрову буферну зону між арміями України та РФ, пише The Telegraph.

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Дональд Трамп
Цей план є одним з декількох, які розглядає ТрампФото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Наступний президент США Дональд Трамп в рамках плану заморожування війни може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (майже 1300-кілометрову) буферну зону між українською та російською арміями. Як повідомило британське видання The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США, цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп.

"Ідея, викладена трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає заморожування нинішньої лінії фронту, а також згоду України відкласти на 20 років свої амбіції щодо вступу до НАТО. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни", - написало The Telegraph у четвер, 7 листопада.

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США не надсилатимуть в Україну своїх військових

При цьому зазначається, що США не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть цю місію.

"Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - заявив Wall Street Journal член команди Трампа.

Колишній міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн своєю чергою заявив, що для Сполученого Королівства нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.

Нагадаємо, 7 листопада на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить в намір Трампа дійсно якнайшвидше закінчити війну Росії проти України. Втім, за словами Зеленського, "швидке рішення" означатиме втрати для України.

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