Вибори в США: які групи населення принесли перемогу Трампу

Демпартія вважала, що підтримка жінок, молоді та кольорового населення приведе Камалу Гарріс в Білий дім. Але багато представників традиційного електорату демократів перейшли на бік Дональда Трампа.

Дональд Трамп - знову президент США. Йому вдалося виграти вибори частково завдяки залученню на свій бік тих груп населення, яких вважають базовим електоратом Демократичної партії. Дані опитувань, отримані агентством AP, свідчать, що Трамп через чотири роки після програшу Джо Байдену повертається в Білий дім, помітно покращивши свій результат за підсумками нинішньої президентської кампанії.

Мільярдер-республіканець не лише набрав 295 голосів виборників (для обрання на посаду президента Сполучених Штатів необхідно щонайменше 270), а й може вперше похвалитися більшою, ніж у його суперників, прямою підтримкою американців. Як йому вдалося цього досягти?

Річ не лише у спроможності Дональда Трампа перемогти у важливих "хитких" штатах, як-от Пенсільванія, Мічиган і Вісконсін, де раніше частіше перемагали кандидати від Демпартії - він завоював прихильність ключових груп населення і на національному рівні. Трамп знову спростував думку про те, що він вичерпав ресурс своїх прихильників, які проживають у сільській місцевості та передмістях. Порівняно з виборами 2020 року, Трамп зміг збільшити число голосів, відданих за нього цією групою виборців.

А зростання підтримки Трампа серед тих американців, які традиційно дотримуються лівіших політичних поглядів, стає приводом для занепокоєння демократів, які завжди вважали цей електорат своїм.

Американська молодь відвертається від Демпартії

Підтримка молоді, яку часто розглядають як основний фактор для успіху лівих і лівоцентристських партій на Заході, на цих президентських виборах у кандидата від демократів помітно знизилася. Повідомляється, що за Камалу Гарріс проголосували 52 відсотки молодих американців, за Дональда Трампа - 46 відсотків.

Чотири роки тому у Байдена був у цій демографічній групі відрив від Трампа на 25 відсоткових пунктів (в.п.), а у 2016-му у Гілларі Клінтон - 18 в.п. Серед виборців віком від 30 до 44 років перевага демократів також виявилася цього разу мінімальною за всі три кампанії Трампа - усього чотири відсоткових пункти на користь Гарріс. У 2020-му Байден випередив у цій групі Трампа на 12 в.п.

Камала Гарріс втратила підтримку частини електорату Демократичної партії Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Водночас республіканець втратив голоси пенсіонерів - у нього лише на два відсоткові пункти більше, ніж у Гарріс, тоді як вісім років тому за Трампа проголосувало на вісім відсоткових пунктів більше виборців, ніж за Гілларі Клінтон. "Що мені впало у вічі, так це те, що молодше населення не виявило активності і не підтримало демократку Камалу Гарріс так само сильно, як чотири роки тому Джо Байдена", - зазначив в інтерв'ю DW демограф з вашингтонського Інституту Брукінгса Вільям Фрей.

"Коли (Демократична партія. - Ред.) замінила Байдена на Гарріс (як кандидата у президенти, - Ред.), це мало стати стимулом для молоді. Звісно, ми ще не знаємо, якою була явка серед представників цієї групи населення, але ми знаємо, як вони проголосували", - додав Фрей.

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Проблема абортів не змусила молодих жінок сильніше підтримати Гарріс

Те, що Гарріс виступала проти рішення Верховного суду США, який заборонив на федеральному рівні право на аборт, розглядалося як її перевага, і Демпартія, вказують аналітики, наполегливо боролася за голоси жінок. Гарріс, чинна віцепрезидентка, при цьому спиралася на підтримку відомих людей зі світу шоу-бізнесу: співачка Тейлор Свіфт агітувала за кандидатку від демократів, прямо вказавши на позицію партії у питанні щодо абортів. Так само вчинили і співачка Бейонсе, телеведуча Опра Вінфрі, акторка і співачка Дженніфер Лопес, реперка Меган Ті Сталліон і зірка хіп-хопу Карді Бі.

Проте результати виборів показують, що відрив Камали Гарріс від Дональда Трампа серед виборців-жінок віком від 18 до 44 років удвічі менший, ніж був у Байдена чотири роки тому. А серед жінок віком понад 45 років Гарріс навіть відстала від Трампа на один відсотковий пункт.

Для порівняння - більшість чоловіків віком від 18 до 44 років перейшли на бік Трампа після того, як їхня підтримка стала невеликим, але важливим фактором, що сприяв перемозі Байдена в 2020 році. Тоді він мав у цій групі на сім відсоткових пунктів більше, ніж у Трампа. А у Гарріс 5 листопада - вже на шість менше. Водночас республіканець розширив число своїх прихильників і серед чоловіків віком понад 45 років.

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Дональд Трамп завоював прихильність ключових груп населення й на національному рівні Фото: Ronda Churchill/AFP/Getty Images

Трамп формує свою електоральну базу із робітничого класу

Коли Трамп переміг Клінтон у 2016 році, однією з відмінних рис тієї кампанії став його успіх у низці штатів, де завжди раніше перемагали кандидати від Демпартії. Основою для такого результату, за оцінками спостерігачів, стала обіцянка Трампа провадити політику відповідно до гасла "Америка передусім", спрямовану на обмеження імпорту та відродження виробництва в США.

У згаданих вище традиційно "синіх" (колір Демпартії) штатах, та й по усій Америці, республіканець уже тричі поспіль отримував більшість голосів виборців, які не мають вищої освіти. Джо Байдену в 2020 році вдалося повернути частину цих голосів, а також наростити підтримку з боку американців з вищою освітою, а ось Камалі Гарріс це не вдалося у обох цих групах.

За демократку проголосували 43 відсотки представників робітничого класу (найгірший результат для партії за три останні кампанії), тоді як за Трампа - 55 відсотків. Його перевага у цій соціальній групі зросла вдвічі порівняно з виборами 2016 року, водночас підтримка з боку американців із вищою освітою збереглася на рівні 41 відсотка.

Занепокоєння демократів викликають дані, які показують, що їхній традиційний електорат і далі перетікає до республіканців Фото: Craig Hudson/REUTERS

Латиноамериканці та чорні чоловіки переходять на бік Трампа

Президентство Камали Гарріс пробило би в США так звану "скляну стелю" - вона б стала одночасно першою жінкою, першою чорною жінкою і першою американкою з азіатським корінням, яка очолила Білий дім. Але цього не сталося.

У зв'язку з цим занепокоєння демократів викликають дані, які показують, що їхній традиційний електорат й далі перетікає до республіканців. Чорні виборці та виборці латиноамериканського походження не відвернулися від Демпартії, але цього разу проголосували за Трампа у більшій кількості. Кожна із цих груп населення становить близько 10 відсотків усіх виборців у країні.

У 2020 році 90 відсотків чорних виборців віддали свої голоси Байдену, зараз за Гарріс проголосували близько 80 відсотків - переважно за рахунок втрат серед чоловіків. Водночас за Гарріс проголосували 51 відсоток чоловіків-латиноамериканців, тоді як за Трампа - 46 відсотків. Чотири роки тому 63 відсотки вихідців із Латинської Америки підтримали Байдена, цього разу Гарріс - 56 відсотків.

Як і у випадку з голосуванням молоді, Вільям Фрей був здивований тим, що ці демографічні групи, схоже, були не надто захоплені виборчою кампанією Камали Гарріс.

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