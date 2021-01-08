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Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон - американська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гілларі Клінтон".

Гілларі Клінтон була Першою леді Сполучених Штатів Америки впродовж 1993-го - 2001-го років, коли її чоловік - Білл Клінтон - обіймав посаду президента США. З 2001-го до 2009-го вона була сенаторкою від штату Нью-Йорк. В адміністрації президента Барака Обами Клінтон з 2009-го до 2013-го року працювала на посаді державного секретаря. У 2016-му році вона була кандидаткою на посаду президента США від Демократичної партії, однак врешті-решт програла своєму супернику республіканцю Дональду Трампу.

Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови

Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови 08.01.2021

Серед тих, хто пішов штурмом на Капітолій, було багато прихильників QAnon. Вони вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Трампа рятівником світу. Хто ці люди і чому їх побільшало під час пандемії?
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд 25.11.2020

Обраний президент США Джо Байден анонсував перші кадрові призначення на ключові посади майбутнього уряду. Багато облич знайомі публіці ще з часів президентства Барака Обами. Хто вони?

Вибори у США: чому переможці можуть програти (02.11.2020) 02.11.2020

Особливість виборчої системи США у тому, що кандидат може програти, навіть здобувши на мільйони голосів більше, ніж його конкурент. Про заплутану виборчу систему в США - простими словами.

Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена у боротьбі за пост президента США

Гілларі Клінтон підтримала Джо Байдена у боротьбі за пост президента США 29.04.2020

Гілларі Клінтон підтримала ексвіцепрезидента США Джо Байдена на майбутніх виборах президента країни. Тим часом колишня співробітниця Байдена звинуватила його в сексуальних домаганнях.
Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув'язнення

Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув'язнення 20.02.2020

Роджера Стоуна раніше визнали винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Трамп вважає обвинувачення несправедливим.
Ненсі Пелосі після публікації стенограми наполягає на імпічменті Трампа

Ненсі Пелосі після публікації стенограми наполягає на імпічменті Трампа 25.09.2019

Демократи у Конгресі США різко розкритикували оприлюднений зміст розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Адвокат Дональда Трампа передумав їхати в Україну

Адвокат Дональда Трампа передумав їхати в Україну 11.05.2019

Оголошений раніше візит особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані до України не відбудеться. Джуліані не бажає спілкуватися з "ворогами" американського президента в Україні.
Екс-адвокат Трампа назвав президента США расистом та аферистом

Екс-адвокат Трампа назвав президента США "расистом" та "аферистом" 27.02.2019

Президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон, заявив Майкл Коен. Під час виступу в Конгресі Коен розповів про брехню Дональда Трампа.
Іванка Трамп писала службові листи з приватної електронної скриньки - ЗМІ

Іванка Трамп писала службові листи з приватної електронної скриньки - ЗМІ 20.11.2018

Донька президента США і його радниця Іванка Трамп використовувала приватну поштову скриньку для урядової кореспонденції, пише Washington Post.
Справа поштових бомб у США: зловмиснику загрожують 58 років в'язниці

Справа "поштових бомб" у США: зловмиснику загрожують 58 років в'язниці 26.10.2018

Чоловікові, котрий надсилав американським політикам вибухові пристрої поштою, висунули п'ять звинувачень. Йому загрожують 58 років ув'язнення. Загалом спецслужби перехопили 13 саморобних бомб.
Перше затримання в США у справі про поштові бомби

Перше затримання в США у справі про "поштові бомби" 26.10.2018

У Сполучених Штатах Америки затримали чоловіка, ймовірно причетного до справи щодо розсилання політикам країни "поштових бомб".

Лідерам демократів США відправили вибухові пристрої

Лідерам демократів США відправили вибухові пристрої 25.10.2018

Підозрілі пристрої в посилках отримали не лише Клінтон та Обама. Наразі ніхто не взяв відповідальність за ці дії.
У США на адреси Обами та Клінтон відправили поштою вибухові пристрої

У США на адреси Обами та Клінтон відправили поштою вибухові пристрої 24.10.2018

На адреси американських політиків Гілларі Клінтон та Барака Обами надіслали пакунки з вибуховими пристроями. Секретна служба США проводить розслідування.
Октоберфест-2018: ще більше гостей і менше порушень

Октоберфест-2018: ще більше гостей і менше порушень 07.10.2018

У Мюнхені завершується 185-й фестиваль Октоберфест. Відвідувачі, серед яких - Білл і Гілларі Клінтон, випили близько 7,5 мільйона літрів пива. Поліція зареєструвала зменшення кількості правопорушень.
Трамп звинуватив Китай у зламі пошти Клінтон

Трамп звинуватив Китай у зламі пошти Клінтон 29.08.2018

Без наведення жодних доказів Дональд Трамп заявив, що пошта Гілларі Клінтон була заламана у 2016 році китайськими хакерами. Пекін заперечує.
Ветерана ФБР звільнили за критичні зауваження про Трампа

Ветерана ФБР звільнили за критичні зауваження про Трампа 13.08.2018

Співробітника ФБР Пітера Строка звільнили після 21 року служби за критичні висловлювання про Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року. Строк брав участь у розслідуванні так званої "російської справи".
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