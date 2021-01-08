Гілларі Клінтон - американська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гілларі Клінтон".

Гілларі Клінтон була Першою леді Сполучених Штатів Америки впродовж 1993-го - 2001-го років, коли її чоловік - Білл Клінтон - обіймав посаду президента США. З 2001-го до 2009-го вона була сенаторкою від штату Нью-Йорк. В адміністрації президента Барака Обами Клінтон з 2009-го до 2013-го року працювала на посаді державного секретаря. У 2016-му році вона була кандидаткою на посаду президента США від Демократичної партії, однак врешті-решт програла своєму супернику республіканцю Дональду Трампу.