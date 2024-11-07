Ілон Маск - справжній переможець виборів у США?

Підприємець Ілон Маск підтримав кампанію Дональда Трампа великими грошима та у медіа. Найбагатша людина світу тепер може ще більше розширити свій вплив.

"У нас нова зірка - Ілон!" Ода, яку Дональд Трамп "співав" мільярдеру з галузі технологій Ілону Маску в ніч виборів, тривала майже чотири хвилини. Маск "особливий хлопець, супергеній", - сказав Трамп, оголошуючи про свою перемогу на виборах у Мар-а-Лаго, штат Флорида.

У момент найбільшого тріумфу Трамп навіть не став говорити про себе. Чому? Стає зрозумілим, якщо згадати про 119 мільйонів доларів, які Маск витратив на кампанію Трампа.

У найдорожчій виборчій кампанії всіх часів пожертви Маска справді могли змінити ситуацію, вважає політолог Ян Ратьє (Jan Rathje). Він є експертом з питань правого екстремізму та теорій змови у берлінському Центрі моніторингу, аналізу та стратегії CeMAS. "Ілон Маск своєю лотереєю довів усе до крайнощі", - коментує Ратьє для DW. Щодня він роздавав один мільйон доларів США прихильникам Трампа у ключових штатах.

Соцмережа X як "пекло ненависті"

Окрім грошей, Маск привернув до Трампа багато уваги, особливо на контрольованій ним платформі X (раніше Twitter). "З одного боку, він сам поширював правоекстремістський контент, - каже Ратьє. - А з іншого боку, він дозволив правоекстремістським діячам повторно реєструватися на його платформі, знову досягаючи великого охоплення (аудиторії. - Ред.)".

Аналіз неурядової організації Center for Countering Digital Hate (CCDH) припускає, що Маск міг маніпулювати виборчою кампанією на користь Трампа за допомогою платформи X. Неправдиві або оманливі заяви Маска про вибори в США переглянули майже 1,2 мільярда разів на X, каже засновник CCDH Імран Ахмед. "Відтоді як Ілон Маск очолив X, ця платформа перетворилася на пекло ненависті та дезінформації, і багато з цього виходить від самого Маска", - сказав Ахмед у розмові з DW.

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"Фейкові" новини як ознака лояльності політичному табору

Водночас керівниця дослідницької групи з політики цифровізації у Берлінському науковому центрі (WZB) Жанетт Гофманн (Jeanette Hofmann) сумнівається у таких твердженнях. "Я не вважаю, що X або Маск самі по собі мають великий маніпулятивний вплив, як це їм часто приписують", - зазначила вона у коментарі DW. "Я б сказала, що Маск відображає політичні погляди багатьох прихильників Трампа. У цьому сенсі я бачу його більше як представника певних сентиментів та певних поглядів, які, схоже, зараз в Америці переважають".

Жанетт Гофманн Фото: Bernhard Ludewig

Загалом вплив дезінформації, тобто неправдивих тверджень, часто переоцінюють, вважає Гофманн. "У Німеччині часто побоюються, що дезінформація має значний маніпулятивний ефект. Я думаю, що вона більше впливає на формування ідентичності". Той, хто поширює хибні твердження на платформі X, наприклад про те, що мігранти поїдають домашніх тварин, не обов'язково сам вірить в те, що це правда. Але ставлячи "лайки" та поширюючи такі дописи, люди у такий спосіб часто виражають свою приналежність до певного політичного табору, каже Гофманн, наприклад, лояльність до популістів, як Трамп.

Вплив дезінформації на політичні процеси

Чи все це стосується й інших країн, в тому числі й Німеччини, де очікують нових виборів? Так, каже Гофманн, "але національний медіаландшафт кардинально відрізняється". Це має велике значення для того, чи може дезінформація розвинутися до рівня впливу на формування ідентичності. Німецький медіаландшафт цю загрозу зменшує, тут менше пускає коріння дезінформація.

Курд Кнюпфер також не вважає дезінформацію вирішальним фактором на виборах у США чи в Німеччині. Він досліджує політичну комунікацію в Центрі цифрової демократії при Південноданському університеті в Оденсе. Разом з тим, в інтерв'ю DW він підкреслив, що "контрнаративи" все ж дуже поширені зараз в різних країнах, також і у ФРН. "Існує фундаментальне невдоволення сформованими інститутами: ЗМІ, освітніми закладами, демократичними процесами, партіями". Через електронні ЗМІ такі контрнаративи поширювати легше.

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Овальний кабінет в очікуванні Маска?

Чи стане найбагатша людина у світі ще й наймогутнішою? Його близькість до обраного 47-го президента США має принаймні дозволити технологічному мільярдерові продовжувати зріст. У ніч виборів Маск опублікував на своїй платформі фотомонтаж, на якому він заходить в Овальний кабінет, робоче місце президента США. Проте чи займе він якусь важливу державну посаду, ще невідомо.

Маск і сам мріє про Овальний кабінет? Фото: x.com/elonmusk

"Не слід недооцінювати той факт, що для Ілона Маска, схоже, відкрилося вікно впливу", - каже політолог Ратьє. Тепер він міг би спробувати зменшити державне регулювання, щоб отримати економічну вигоду. "Особливо це стосується його компаній SpaceX, Starlink і Tesla, наприклад, коли мова йде про права співробітників", - каже Ратьє. Маск також може сподіватися на великі державні контракти. До речі, це стосується не лише Маска та його компаній, вважає політолог Кнюпфер. Інші технологічні гіганти, такі як Amazon і Meta, поділяють інтерес Маска домогтися якомога меншої регуляції та податків.

Чи триватиме чоловіча дружба між двома мільярдерами Маском і Трампом, коли вивітриться ейфорія перемоги? "Два великі его, як у Дональда Трампа та Ілона Маска, не обов'язково гармонійно взаємодіють", - оцінює Ратьє і вказує на перший термін президентства Дональда Трампа: людина, яка прославилася словами "Вас звільнено", під час свого першого президентства відправила у відставку дев'ятьох із десяти своїх топ-менеджерів.