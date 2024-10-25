WSJ: Ілон Маск із 2022 року регулярно спілкується з Путіним

Американський мільярдер і російський президент обговорюють особисті, геополітичні темі і бізнес, пише The Wall Street Journal. Регулярні контакти між Маском і Путіним тривали і в цьому році.

Американський бізнесмен Ілон Маск - мільярдер і прибічник кандидата в президенти США Дональда Трампа - з кінця 2022 року підтримує регулярні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомила в п'ятницю, 25 жовтня, газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на кількох чинних і колишніх чиновників у США, Європі та Росії.

За словами співрозмовників видання, Маск і Путін обговорюють особисті теми, бізнес та геополітичну напруженість. Автори публікації зазначають, що інформація про контакти Маска з Кремлем, схоже, - "секрет, який ретельно охороняють", навіть в адміністрації президента США не всі знають про них.

У Білому домі стурбовані контактами Маска з Путіним

Контакти Ілона Маска з російським президентом, зазначає видання, турбують деяких співробітників чинної адміністрації, оскільки США розглядають Путіна як одного зі своїх головних супротивників. Водночас у Маска є допуск до деякої секретної інформації, а також ділові зв'язки з американськими військовими і розвідувальними службами.

Ілон Маск наразі не прокоментував виданню цю інформацію. У жовтні 2022 року він публічно заявив, що спілкувався з Путіним лише один раз - розмова мала місце у квітні 2021 року і стосувалася космосу. Однак контакти між Маском і Путіним, за даними джерел WSJ, продовжилися і тривали й у поточному році. Також Маск спілкувався з іншими високопоставленими російськими посадовцями, як-от з першим заступником керівника адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком.

Одного разу Путін попросив Маску не вмикати супутниковий інтернет Starlink над Тайванем- як послугу очільнику КНР Сі Цзіньпіну, розповіли WSJ два джерела. Starlink досі не надає послуг зв'язку на Тайвані, який Китай вважає частиною своєї території. На сайті компанії йдеться, що обслуговування в регіоні розпочнеться "скоро".