Вплив Маска на політику зростає: які ризики?

Ілон Маск - найбагатша людина на планеті, але вже давно йому цього замало. Він вирішив зайнятися політикою, витрачаючи мільйони на кампанію Трампа. ЗМІ пишуть, що він навіть контактував з Путіним. Тож які ризики?

Інколи навіть найбільшої бізнес-імперії світу може виявитися замало. Найяскравіший приклад - Ілон Маск, котрий нині вважається найбагатшою людиною на планеті. Власник низки найвідоміших у світі технологічних компаній, зокрема виробника електромобілів Tesla, соцмережі X та аерокосмічної компанії SpaceX, дедалі активніше втручається в політичні процеси.

Напередодні майбутніх президентських виборів у США Маск виступив з активною підтримкою кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, котрий пообіцяв підприємцю впливову посаду у своїй наступній адміністрації в разі переобрання. Водночас 53-річний бізнесмен вже неодноразово використовував вплив своїх компаній для втручання в політичні дебати в інших країнах - від Бразилії до Німеччини.

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Участь Маска в політичних процесах безпрецедентна. Все це лише унаочнює те, як кілька приватних технологічних корпорацій дедалі більше можуть впливати на рішення, які традиційно належали до прерогатив урядів. Тож нинішній стан справ неабияк непокоїть експертів з питань цифрового права. "Технології, з якими працює Ілон Маск, украй критичні. А компанії, якими він володіє, мають неймовірний вплив і тримають вирішальні важелі, коли йдеться про доступ до інформації та геополітику", - каже Маріт'є Шааке - наукова співробітниця Центру кіберполітики Стенфордського університету та авторка праці "Технологічний переворот: як врятувати демократію від Кремнієвої долини".

"Маск не просто керує цими компаніями, щоб максимізувати їхній успіх, - розповіла DW Шааке, яка раніше була депутаткою Європарламенту. - Він також користується ними як інструментами для просування своїх власних інтересів".

Еволюція Маска від "поміркованого" підприємця до непримиримого прихильника жорсткої лінії

З часу заснування своєї першої компанії в середині 1990-х років підприємець Ілон Маск, який народився в Південно-Африканській Республіці (ПАР), розбудував низку успішних компаній і накопичив статки, сукупна вартість яких оцінюються в понад 243 мільярди доларів США. А його хист перетворювати свої стартапи на провідні світові технологічні компанії забезпечив йому контроль над важливими цифровими інфраструктурами й посилив його вагу на політичній арені.

Нині американська космічна агенція НАСА співпрацює з аерокосмічною компанією Ілона Маска SpaceX у низці космічних програм. Дочірня компанія SpaceX Starlink надає доступ до широкосмугового супутникового інтернет-зв'язку навіть у найвіддаленіших куточках планети. Надані Starlink послуги зв'язку - незамінний інструмент для армій у зонах конфліктів від України до Сектора Гази.

Ракета Falcon Heavy аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска Фото: Jennifer Briggs/ZUMA/IMAGO

Придбавши у 2022 році інтернет-компанію X, що тоді називалася Twitter, Маск також взяв під контроль одну з найвпливовіших соціальних мереж сучасності. Водночас підприємець, який колись називав себе "поміркованим", дедалі частіше стає на бік консервативних прихильників жорсткої політичної лінії. Він відкрито виступає проти Демократичної партії США та ліберальних ідей, які вважає шкідливими для суспільства.

Контакт Маска та Путіна?

Дослідження американського видання Wall Street Journal свідчить про геополітичний вплив, який здобув Маск завдяки своїм компаніям. Так, за даними видання, з кінця 2022 року Маск нібито перебував у контакті з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як пишуть журналісти, Путін прохав Маска не активувати систему супутникового зв'язку Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу голові КНР Сі Цзіньпіну. Той, своєю чергою, підтримує тісні контакти з Володимиром Путіним. Маск поки що не коментував публікацію Wall Street Journal.

Путін і Сі Цзіньпін - близькі союзники Фото: Sergey Bobylev/Brics-Russ/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance

Порушення Маском традицій американського лобізму

Напередодні виборів у США політична активність Маска досягла нових висот. Незабаром після замаху на Трампа в середині липня він оголосив свою публічну підтримку республіканця. З липня до середини жовтня цього року Маск пожертвував майже 119 мільйонів доларів на кампанію з підтримки Трампа. Цю суму він переказав об'єднанню так званих Комітетів політичних дій (Political Action Committees, або PAC. - Ред.). Це лобістські групи, які можуть без обмежень збирати гроші для "свого" кандидата. Тоді як самі кандидати мають суворі обмеження на розмір пожертв, які їм дозволено приймати від виборців.

Раніше цього тижня Маск став головним героєм повідомлень ЗМІ, коли запропонував грошові виплати зареєстрованим виборцям у тих штатах США, де рівносильні шанси на перемогу на виборах мають які республіканці, так і демократи. Все, що їм потрібно було зробити, - підписати поширену Маском петицію. Щодня до виборів один із підписантів за принципом лотереї отримує мільйон доларів. На думку міністерства юстиції США, ця кампанія може становити порушення федерального законодавства.

Така відкрита політична активність є незвичною для американської бізнес-еліти. "Відносини між Маском і Трампом демонструють рівень впливу, який більшість бізнес-магнатів вважають за краще не афішувати", - каже Шааке. "Дії Маска, схоже, свідчать, що він вважає, що може робити все, що захоче", - додала вона, маючи на увазі спроби Маска втручатися в політичні дебати інших країн.

Альянс Трампа і Маска - порушення усталених у США правил "тихої" підтримки акулами бізнесу політичних кандидатів Фото: Andre M. Chang/Zuma/Imago

Що буде, якщо Трамп переможе?

Стає дедалі очевиднішим, що мета політичних зусиль Маска - отримання більшого доступу до влади і впливу в разі переобрання Трампа в листопаді. "Цілком можливо, що він хоче, щоб Трамп гарантував певні вигоди для його компаній, для яких потрібен зовнішньополітичний вплив", - припустила Шааке.

Передчуття цього з'явилося наприкінці вересня, коли кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Венс натякнув, що США можуть переглянути свою підтримку НАТО. Це може статися, якщо Європейський Союз запровадить суворі правила для соціальних мереж, зокрема, для соцмережі X, що належить Ілону Маску. Наразі ЄС розслідує, якою мірою X порушує нові правила для онлайн-платформ, що може призвести до значних штрафів.

Така концентрація влади навколо критично важливої цифрової інфраструктури є загрозою для демократії, застерігає правниця. "Маск непередбачуваний. Його позиції можуть змінитися за одну ніч. А якщо хтось, хто контролює важливі продукти та інфраструктури, змінює свою думку, це має значні наслідки", - попереджає експертка.

