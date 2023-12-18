ЄК розпочала провадження щодо соцмережі Х за порушення DSA

Єврокомісія оголосила про початок провадження щодо соціальної мережі X Ілона Маска. Відповідно до нещодавнього закону ЄС про цифрові послуги, ця платформа підпадає під дію сурових правил модерації контенту.

Європейська комісія у понеділок, 18 грудня, оголосила про юридичні кроки щодо соціальної медіа-платформи Ілона Маска X (колишній Twitter) через поширення дезінформації та порушення прозорості.

Як передає агенція dpa, Єврокомісія повідомила, що інші ймовірні недоліки в роботі соцмережі включають порушення зобов’язань щодо протидії поширенню незаконного контенту, використання оманливого дизайну та ненадання дослідникам доступу до даних.

"Ми дуже серйозно ставимося до будь-якого порушення наших правил. І доказів, які ми зараз маємо, достатньо, щоб офіційно розпочати провадження щодо X", - зазначила віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Відповідно до нещодавно ухваленого закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA ), платформи з понад 45 мільйонами активних користувачів підпадають під дію широкомасштабних правил модерації контенту. Це стосується основних соціальних мереж, зокрема X, Facebook і TikTok.

Порушення DSA може призвести до штрафів. Для визначених компаній розмір штрафів може становити до шести відсотків глобального обороту. У виняткових випадках за рішенням суду компанія може бути тимчасово закрита.

"Комісія ретельно розслідуватиме відповідність X вимогам DSA, щоб забезпечити захист європейських громадян в Інтернеті, як того вимагає нормативний акт", - зазначила Вестагер.

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Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон додав, що відкриття офіційного провадження щодо X чітко показує, що з DSA "час великих онлайн-платформ, які поводилися так, ніби вони "занадто великі, щоб їм було до цього діло", добіг кінця".

Речник ЄК наголосив, що це - перше провадження у рамках DSA. Єврокомісія запросила X співпрацювати з нею в розслідуванні і надіслала компанії Маска офіційний запит, вимагаючи відповідей щодо ймовірного поширення незаконного контенту та дезінформації.

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Маск та антисемітський скандал

Нагадаємо, у листопаді американська корпорація International Business Machines (IBM), яка є одним зі світових лідерів з виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, призупинила свою рекламу в соціальній мережі X після того, як виявилось, що та розміщується поруч із антисемітським контентом, який пропагує Адольфа Гітлера та нацизм.

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За день до цього власник X Ілон Маск вкотре став мішенню для звинувачень у антисемітизмі - він підтримав твіт іншого користувача, який написав, що єврейські спільноти "розпалюють ненависть до білих людей". Мільярдер на це відповів: "Ви сказали справжню правду".

Ще до цього скандалу капіталізація X за рік після купівлі Маском впала на 55 відсотків - з 44 до 19 мільярдів доларів. Доходи компанії значно знизились зокрема тому, що з платформи пішли багато рекламодавців.

Експерти вважають, що це сталося через "реформи" бізнесмена, який звільнив більшість модераторів контенту, відновив заблоковані акаунти та дозволив купувати галочки верифікації облікових записів. Це призвело до різкого зростання мови ворожнечі та дезінформації в соцмережі. Зокрема, за даними моніторингової групи фейків NewsGuard, саме платні підписники є основними розповсюджувачами неправдивих повідомлень про напад ХАМАСу на Ізраїль.