Фітнес-тренерка у 88 років?.. Це реально! (23.02.2021)

Важко повірити, що жінці на цьому відео 88 років і вона - інструкторка з фітнесу. Її формі можна лише позаздрити, і вона - найкраща реклама спорту. Заряду її бадьорості вистачить на усіх! Дивіться самі!