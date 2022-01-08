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Реклама

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реклама".

Реклама - поширення інформації про певний продукт або послуги з метою пригорнути увагу споживачів.

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі 08.01.2022

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.

Рада заборонила дискримінацію за ознакою статі в рекламі

Рада заборонила дискримінацію за ознакою статі в рекламі 10.09.2021

Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за ознакою статі в рекламі.
Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео) 20.08.2021

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?
В Україні заборонять рекламу лікарських засобів

В Україні заборонять рекламу лікарських засобів 19.08.2021

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну запровадити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів до 1 січня 2024 року.
Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми

Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми 19.07.2021

Головною причиною скасування рекламної кампанії в Toyota назвали той факт, що Олімпіада-2020 триватиме без глядачів із огляду на пандемію коронавірусу.
Компанія Toyota не підтримуватиме Олімпіаду в Токіо - ЗМІ

Компанія Toyota не підтримуватиме Олімпіаду в Токіо - ЗМІ 19.07.2021

Через брак громадської підтримки проведення Олімпіади в Токіо один зі спонсорів заходу, компанія Toyota відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор і від пов'язаної з Олімпіадою реклами.
Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook 04.06.2021

Facebook Inc. підозрюють у використанні сервісу Marketplace для збору даних, які компанія потім нібито використовувала проти конкурентів.
Як німців відлякують від перевищення швидкості на дорогах (фотогалерея)

Як німців відлякують від перевищення швидкості на дорогах (фотогалерея) 25.05.2021

Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.
Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах 25.05.2021

Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.
В Україні хочуть заборонити рекламу електронних сигарет

В Україні хочуть заборонити рекламу електронних сигарет 27.04.2021

Верховна Рада України має намір заборонити рекламу електронних сигарет, а також рідин, які в них використовуються.
Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем?

Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем? 12.03.2021

Українські ЗМІ і соціальні мережі рясніють повідомленнями про щеплення від COVID-19 депутатів і публічних осіб залишками вакцини. У Німеччині такі випадки призводять до скандалів, а урядова коаліція планує штрафи.
Верховна Рада зробила крок до заборони сексистської реклами

Верховна Рада зробила крок до заборони сексистської реклами 04.03.2021

Підтриманий народними депутатами законопроєкт пропонує заборонити показ оголених частин тіла й сексуальних натяків з метою залучення уваги споживачів до пропонованих товарів і послуг.

Фітнес-тренерка у 88 років?.. Це реально! (23.02.2021) 23.02.2021

Важко повірити, що жінці на цьому відео 88 років і вона - інструкторка з фітнесу. Її формі можна лише позаздрити, і вона - найкраща реклама спорту. Заряду її бадьорості вистачить на усіх! Дивіться самі!

Суперечлива агітація за маски в Берліні (15.10.2020) 15.10.2020

Чи справді ця літня жіночка на плакатах у Берліні показує середній палець противникам носіння масок? Соціальна реклама, яка має на меті спонукати людей ретельніше дотримуватися правил гігієни, наробила чимало галасу в Німеччині. Дивіться самі.

Сканер українських політиків до місцевих виборів (14.10.2020) 14.10.2020

Навели камеру смартфону на біг-борд чи агітаційну листівку - й інформація про учасників місцевих виборів на вашому екрані. DW протестувала мобільний додаток, що розпізнає обличчя політиків і має допомогти українцям зробити вибір 25 жовтня.

Facebook видалив рекламу штабу Трампа через нацистську символіку

Facebook видалив рекламу штабу Трампа через нацистську символіку 19.06.2020

Штаб президента США в публікаціях у Facebook показав перевернутий червоний трикутник. Нацисти позначали цим символом політв'язнів у концтаборах. Соцмережа видалила публікації за порушення правил.
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