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Реклама - поширення інформації про певний продукт або послуги з метою пригорнути увагу споживачів.
Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.
Українські ЗМІ і соціальні мережі рясніють повідомленнями про щеплення від COVID-19 депутатів і публічних осіб залишками вакцини. У Німеччині такі випадки призводять до скандалів, а урядова коаліція планує штрафи.
Чи справді ця літня жіночка на плакатах у Берліні показує середній палець противникам носіння масок? Соціальна реклама, яка має на меті спонукати людей ретельніше дотримуватися правил гігієни, наробила чимало галасу в Німеччині. Дивіться самі.
Навели камеру смартфону на біг-борд чи агітаційну листівку - й інформація про учасників місцевих виборів на вашому екрані. DW протестувала мобільний додаток, що розпізнає обличчя політиків і має допомогти українцям зробити вибір 25 жовтня.