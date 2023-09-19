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ТехнологіїСполучені Штати Америки

Соцмережа Х може стати платною - Ілон Маск

Роман Губа
19 вересня 2023 р.

Ілон Маск каже, що соціальна мережа X (раніше Twitter) може стягувати з усіх користувачів "невеликий щомісячний платіж". На думку мільярдера, це може допомогти боротися з ботами.

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Ілон Маск і логотип соцмережі X
Ілон Маск і логотип соцмережі XФото: Angga Budhiyanto/ZUMA Wire/IMAGO

Соціальна мережа Х (раніше - Twitter) може запровадити щомісячну плату для всіх користувачів, повідомляє у вівторок, 19 вересня агентство AFP.

Власник соцмережі Ілон Маск пояснив це необхідністю боротьби з "ботами" - переважно комп'ютерними програмами, які можна використовувати для політичних кампаній або ненависті.

Під час розмови з Маском 18 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запитав, як Х може побороти використання ботів для онлайн-антисемітизму. Маск відповів, що компанія "переходить на невеличку щомісячну плату за використання системи". "Це єдиний спосіб боротьби з величезними арміями ботів, який я можу придумати", - сказав він.

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Мільярдер придбав Twitter у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів. Він звільнив тисячі працівників, запровадив платну преміум-опцію, скоротив модерацію контенту та відновив раніше заблоковані акаунти, в тому числі колишнього президента США Дональда Трампа. Також соцмережа змінила назву на X і змінила логотип. У липні Маск поскаржився, що платформа втратила приблизно половину доходів від реклами та є збитковою. 

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