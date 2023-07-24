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Twitter змінив логотип

Олександр Куницький
19 хв. тому

Сервіс мікроблогів Twitter замість блакитного птаха тепер має упізнаватися літерою "Х".

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Соціальна мережа Twitter змінила логотип
Соціальна мережа Twitter змінила логотипФото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto/picture alliance

Соціальна мережа Twitter у понеділок, 24 липня, змінила логотип на латинську літеру "ікс". Тепер на сайті замість звичного логотипу з блакитним птахом відображається  "Х".

Ця літера відтепер фігурує й у зображенні профілю власника компанії Ілона Маска та офіційного акаунта соцмережі.

Маск оприлюднив фотографію з проєкцією символу на будівлі з підписом "наш офіс сьогодні вночі". 

Раніше він написав, що тепер на сайт можна потрапити через адресу X.com, а також повідомив, що незабаром сайт змінить логотип на тимчасовий.

Напередодні мільярдер заявив, що "незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", а також показав відео з мерехтливою літерою "X".

Читайте також: Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50 відсотків

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