Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50 відсотків

Twitter, як і раніше, є збитковою компанією через падіння доходів від реклами і великого боргового навантаження. Про це заявив власник соцмережі Ілон Маск у Twitter у суботу, 15 липня. Ще у березні Маск зазначав, що до червня Twitter досягне позитивного притоку коштів. Загалом Маск припускав, що за 2023 рік прибутки Twitter сягнуть трьох мільярдів доларів.

Читайте також: Запуск Threads: Twitter погрожує судом компанії Meta

"У нас, як і раніше, негативний cash flow через падіння доходів від реклами приблизно на 50 відсотків і велике боргове навантаження. Потрібно досягти позитивного грошового притоку, перш ніж ми зможемо дозволити собі якусь розкіш", - написав Маск у відповідь на пропозицію користувача Twitter створити вигідніші умови для утримання соцмережі.

Як зазначають оглядачі, це повідомлення від Маска свідчить про те, що агресивна політика скорочень, яку мільярдер запровадив з часу придбання соцемережі восени 2022 року, не дала очікуваного ефекту. Крім того, кілька провідних рекламодавців на сайті Twitter призупинили співпрацю з платформою після придбання компанії Маском через побоювання щодо ймовірних змін нового власника. У квітні Маск стверджував, що багато рекламодавців або вже повернулися, або збираються зробити це найближчим часом.

Ілон Маск придбав Twitter у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів. Прибуток Twitter у 2021 році становив 5,1 мільярда доларів.