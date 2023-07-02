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Twitter обмежив кількість доступних для читання постів

Ольга Журавльова
3 год. тому

Верифіковані користувачі тимчасово можуть читати до 10 тисяч твітів на день, неверифіковані - до тисячі, повідомив власник сервісу Ілон Маск.

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Профіль власника Twitter Ілона Маска у цій соцмережі
Ілон Маск запровадив нові зміни у TwitterФото: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Сервіс мікроблогів Twitter запроваджує тимчасові обмеження на кількість постів, доступних користувачам для прочитання. Як пояснив у ніч на неділю, 2 липня, власник компанії Twitter Ілон Маск, користувачі з підтвердженим акаунтом зможуть читати до десяти тисяч твітів на день. Для користувачів, чий акаунт не верифікований, кількість доступних для прочитання постів на день буде обмежена до тисячі. Нові користувачі з непідтвердженим акаунтом зможуть читати лише до 500 твітів на день.

При цьому трохи раніше, увечері 1 липня, Маск повідомляв, що кількість доступних для прочитання твітів для верифікованих користувачів становитиме шість тисяч, для неверифікованих - 600, а для нових користувачів із неверифікованим акаунтом - 300 на день.

Подібні тимчасові обмеження потрібні, щоб протидіяти "екстремальному рівню зчитування даних і маніпулюванню системою", заявив Маск без конкретніших пояснень. У минулому, однак, він висловлював своє невдоволення тим, що багато компаній використовують дані Twitter, наприклад, для навчання  штучного інтелекту. 

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Багато користувачів Twitter негативно сприйняли обмеження кількості доступних до прочитання твітів. Так, у німецькомовному сегменті сервісу набув широкого поширення хештег #RIPTwitter, назву якого можна перекласти як "Спочивай з миром, Twitter". #Goodbye Twitter став трендом у Сполучених Штатах.

Маск не назвав термінів, упродовж яких ці нові заходи у Twitter будуть діяти. Напередодні Маск оголосив, що читати твіти на сайті без облікового запису буде неможливо.

Нові правила верифікації акаунта в Twitter

Маск придбав Twitter у жовтні минулого року приблизно за 44 мільярди доларів. Після купівлі компанії Маск змінив правила отримання синьої галочки, що свідчить про автентичність користувача. Тепер вона з'являється у юзерів, які оформили платну підписку. Тим часом справжньої перевірки особистості не відбувається, підтверджується лише пов'язаний з акаунтом номер телефону, дорікають критики.

Для одного користувача підписка коштує 9,52 євро на місяць. Компанії та організації сплачують щомісячну базову плату в розмірі 950 євро.

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