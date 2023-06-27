У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту

Новини, прогноз погоди та хіт-паради на новій німецькій радіостанції складатиме штучний інтелект. Поширення цієї технології викликає серйозні побоювання в експертів.

У Німеччині вже цього літа запланований запуск нового радіо - на основі штучного інтелекту (ШІ).

Модерацію, музичні чарти, новини, прогноз погоди - все це складатиме комп'ютер, а не людина. Програми ШІ шукатимуть історії та аналізуватимуть контент у соціальних мережах - виконуватимуть роботу, якою займаються журналісти.

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Перше радіо зі штучним інтелектом у Німеччині

Це пілотний проєкт радіостанції Audiotainment Südwest спільно з американською компанією Futuri Media.

Audiotainment Südwest - приватне радіо. Його аудиторія становить понад п'ять мільйонів слухачів щодня. Місячне охоплення станції - майже 12 мільйонів онлайн-прослуховувань. Широта мовлення покриває Берлін, Гамбург, регіони Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саар, деякі регіони земель Гессен і Північний Рейн - Вестфалія.

Futuri Media цього року вже запустила у США першу в світі радіостанцію зі штучним інтелектом - Radio GPT. Для цього компанія розробила спеціальне програмне забезпечення, яке дає змогу замінити фахівців, що працюють над створенням контенту.

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Критики штучного інтелекту на радіостанціях

Як зазначають представники Futuri Media, найбільшою проблемою для радіостанції, що працює на основі ШІ, залишається голос, звучання якого для аудиторії було би приємним на слух і не позбавленим емоцій.

Творцям інноваційного радіо також належить вивчити питання етики використання таких програм для виробництва інформаційного контенту.

Критики технологій, які застосовуються на Radio GPT, зазначають, що небезпека ШІ в роботі радіостанції - у поширенні дезінформації та використанні агресивного тону, який часто моделюють програми штучного інтелекту.

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Нагадаємо, що радіостанція, яка частково використовує штучний інтелект у мовленні, в Німеччині вже є - на острові Гельголанд.

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