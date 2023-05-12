  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Профіль власника Twitter Ілона Маска у цій соцмережі
Ілон Макс знайшов собі заміну на посаді гендиректора соцмережі TwitterФото: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images
СуспільствоСполучені Штати Америки

Маск знайшов нового гендиректора для Twitter

Віолетта Чайковська | Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Ілон Маск повідомив, що знайшов наступницю, яка до липня змінить його на посаді генерального директора соцмережі Twitter. Він не назвав, хто це буде, але ЗМІ вже розкрили її ім'я.

https://p.dw.com/p/4RF8Y

Власник компанії Twitter, американський мультимільярдер Ілон Маск вирішив піти з посади генерального директора цієї соціальної мережі. Про це він повідомив ввечері у четвер, 11 травня.

За словами Маска, він уже знайшов собі наступницю. Її ім'я він не назвав, але зазначив, що вона приступить до роботи приблизно через шість тижнів.

Сам Маск обійматиме посади голови ради директорів і технічного директора компанії. Він продовжить опікуватися роботою системних адміністраторів, стежити за IT-продукцією та програмним забезпеченням.

Хто замінить Маска в Twitter?

Як повідомило у п'ятницю, 12 травня, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на "обізнаних із ситуацією" співрозмовників, переговори про те, щоб стати гендиректором Twitter веде керівниця рекламного відділу американської медійної компанії NBC Universal Media Лінда Яккаріно.

Вона обіймала посаду голови відділу глобальної реклами та партнерства NBCU протягом 10 років і відіграла ключову роль в запуску стрімінгового сервісу Peacock, що підтримується рекламою.

Маск пообіцяв піти після вердикту твіттер-юзерів

Наприкінці 2022 року Маск пообіцяв залишити посаду гендиректора Twitter, коли знайде "когось досить дурного, щоб узятися за цю роботу".

Цьому передувало проведене ним опитування в соцмережі. Маск поцікавився у користувачів, чи повинен покинути посаду. В опитуванні взяли участь 17,5 мільйона юзерів. "За" проголосували 57,5 відсотка, проти - 42,5.

Читайте також: Маск у відповідь Кінгу похвалився, що пожертвував Україні 100 млн доларів

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.wsj.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зруйнований Бахмут на Донеччині

ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку - міноборони

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Дует Teyа & Salena з Австрії виконує на "Євробаченні" сатиричну композицію Who the hell is Edgar

Другий півфінал "Євробачення-2023": суть у концепції

Другий півфінал "Євробачення-2023": суть у концепції

Музика4 год. тому
external

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Політика22 год. тому08:35 хв.
Святковий вечір у будівлі Бундестагу

Як у Бундестазі святкували 70-річчя DW

Як у Бундестазі святкували 70-річчя DW

ЗМІ19 год. тому
КС Молдови

КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

Політика22 год. тому
external

Як поранених військових ЗСУ евакуюють з лінії фронту

Як поранених військових ЗСУ евакуюють з лінії фронту

Конфлікти22 год. тому02:16 хв.
На виробництві Porsche у Шварценберзі

Німеччина - більше не країна інженерів?

Німеччина - більше не країна інженерів?

Економіка23 год. тому
На головну сторінку