Маск знайшов нового гендиректора для Twitter

Ілон Маск повідомив, що знайшов наступницю, яка до липня змінить його на посаді генерального директора соцмережі Twitter. Він не назвав, хто це буде, але ЗМІ вже розкрили її ім'я.

Власник компанії Twitter, американський мультимільярдер Ілон Маск вирішив піти з посади генерального директора цієї соціальної мережі. Про це він повідомив ввечері у четвер, 11 травня.

За словами Маска, він уже знайшов собі наступницю. Її ім'я він не назвав, але зазначив, що вона приступить до роботи приблизно через шість тижнів.

Сам Маск обійматиме посади голови ради директорів і технічного директора компанії. Він продовжить опікуватися роботою системних адміністраторів, стежити за IT-продукцією та програмним забезпеченням.

Хто замінить Маска в Twitter?

Як повідомило у п'ятницю, 12 травня, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на "обізнаних із ситуацією" співрозмовників, переговори про те, щоб стати гендиректором Twitter веде керівниця рекламного відділу американської медійної компанії NBC Universal Media Лінда Яккаріно.

Вона обіймала посаду голови відділу глобальної реклами та партнерства NBCU протягом 10 років і відіграла ключову роль в запуску стрімінгового сервісу Peacock, що підтримується рекламою.

Маск пообіцяв піти після вердикту твіттер-юзерів

Наприкінці 2022 року Маск пообіцяв залишити посаду гендиректора Twitter, коли знайде "когось досить дурного, щоб узятися за цю роботу".

Цьому передувало проведене ним опитування в соцмережі. Маск поцікавився у користувачів, чи повинен покинути посаду. В опитуванні взяли участь 17,5 мільйона юзерів. "За" проголосували 57,5 відсотка, проти - 42,5.

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