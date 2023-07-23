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Ілон Маск анонсував зміну логотипа Twitter

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Ілон Маск анонсував зміну логотипу Twitter - блакитного птаха. У компанії зазначають, що цей логотип є їхнім "найбільш впізнаваним" активом.

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Twitter акаунт Ілона Маска
Ілон Маск анонсував зміну логотипа TwitterФото: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Сервіс мікроблогів Twitter змінить логотип - впізнаваного блакитного птаха, анонсував власник соцмережі Ілон Маск у неділю, 23 липня.

"Незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", - написав Маск на. У своєму Twitter-акаунті мільярдер показав відео з мерехтливою літерою X і додав: "Якщо сьогодні ввечері буде опубліковано достатньо якісний логотип X, завтра ми опублікуємо його в усьому світі".

Відколи Маск купив Twitter у жовтні, компанія змінила свою назву на X Corp, що відображає бачення мільярдера створити "супер-додаток" на кшталт китайського WeChat, пише Reuters.

На сайті Twitter вказується, що логотип із зображенням блакитного птаха є "нашим найбільш впізнаваним активом". "Ось чому ми так захищаємо його", - йдеться у повідомленні.

У квітні птаха тимчасово замінили на собаку породи шіба-іну, що сприяло різкому зростанню ринкової вартості мем-монети Dogecoin.

Нагадаємо, нещодавно компанія зазнала широкої критики з боку користувачів і маркетологів, коли на початку місяця Маск оголосив, що Twitter обмежить кількість твітів на день, які можуть читати різні акаунти.

Читайте також: Коментар: Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж​​​​​​

Threads - конкурент для Twitter

Щоденні ліміти сприяли зростанню конкурентного сервісу Threads, що належить компанії Meta, який за п'ять днів після запуску перетнув позначку в 100 мільйонів підписників.

Також проблемою для Twitter став позов, поданий 18 липня, в якому стверджується, що компанія заборгувала щонайменше 500 мільйонів доларів вихідної допомоги колишнім працівникам. Відтоді як Маск придбав компанію, з Twitter звільнили більше половини працівників, щоб скоротити витрати.

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