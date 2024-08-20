Трамп заявив, що готовий призначити Ілона Маска радником

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що готовий призначити мільярдера Ілона Маска на урядову посаду або своїм радником у разі перемоги на виборах.

"Він дуже розумна людина. Якби він погодився, я б обов'язково це зробив. Він блискучий хлопець", - сказав Трамп в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно думає над посадою для Маска.

Маск готовий служити Трампу

Маск уже відреагував на ці слова Трампа.

"Я готовий служити", - написав він у своїй соціальній мережі X та опублікував своє фото за трибуною з написом "Департамент ефективності державного управління" (Department Of Government Efficiency), що складається в абревіатуру DOGE (так називається криптовалюта, яку просував Маск).

Раніше мільярдер вирішив взяти "інтерв'ю" в Трампа. Перед цим він підтримав республіканця після замаху на того в Пенсільванії, і за даними ЗМІ, донатить на передвиборну кампанію Трампа.