Трамп опублікував фейк щодо підтримки з боку Тейлор Свіфт

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп поділився в соціальних мережах у понеділок, 19 серпня, підробленими зображеннями нібито підтримки з боку співачки Тейлор Свіфт та її шанувальників.

Він розмістив у власній соцмережі Truth Social зображення поп-зірки в червоно-біло-синьому одязі з підписом: "Тейлор Свіфт хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа". "Я приймаю", - написав республіканець.

Це зображення або "згенероване штучним інтелектом, або просто оброблене класичним способом", - заявив у коментарі агенції AFP експерт із цифрової криміналістики Каліфорнійського університету в Берклі Хані Фарід.

Крім "фото" самої артистки Трамп також опублікував зображення нібито її фанаток у футболках з написами Swifties for Trump ("свіфтіз - за Трампа"; сфіфтіз - фанати Тейлор Свіфт. - Ред.) і допис під заголовком Swifties Turning to Trump After ISIS Foiled Taylor Swift Concert ("Після того, як ІД зірвав концерт Тейлор Свіфт, свіфтіз розвертаються до Трампа").

За словами експертів, більшість цих зображень мають "явні ознаки того, що вони створені штучним інтелектом" (ШІ).

Читайте також: Time визнав людиною року Тейлор Свіфт: обійшла Путіна і Барбі

Тейлор Свіфт та американська політика

Сама співачка поки не прокоментувала публікацію Трампа.

Експерти давно зазначають, що через мегапопулярність артистки її підтримка одного з кандидатів може серйозно вплинути на результат виборів.

Досі вона публічно не висловила підтримки жодному з кандидатів на президентських виборах у США, які пройдуть 5 листопада.

У 2020 році співачка підтримала демократів Джо Байдена та його напарницю Камалу Гаррріс.

Читайте також: Байден пішов на ток-шоу: жартував про змову з Тейлор Свіфт