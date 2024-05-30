Трамп хоче призначити Маска радником, якщо переможе - WSJ

Дональд Трамп хоче призначити Ілона Маска на посаду радника президента в разі перемоги над Джо Байденом на виборах у США в листопаді, пише The Wall Street Journal.

Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість залучення американського мільярдера Ілона Маска в якості свого політичного радника у разі перемоги на виборах восени.

Як написало 29 травня видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназвані джерела, Трамп обговорив з засновником компаній SpaceX і Tesla можливість мати "офіційний внесок і вплив" на економічну політику та політику безпеки кордонів, а Маск поінформував його про свою кампанію, спрямовану на те, щоб переконати впливових американських бізнес-лідерів не підтримувати на виборах нинішнього президента Джо Байдена.

За даними WSJ, на переговорах ішлось також про фінансування "проєкту, заснованого на даних, для запобігання фальсифікації результатів голосування".

Раніше Маск заявляв, що не буде жертвувати гроші Трампу на президентську кампанію, а натомість використає свій вплив, "щоб допомогти перемогти Байдена, заручившись підтримкою впливових союзників".

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Трамп "бомбив би Москву"

Нагадаємо, нещодавно під час одного з приватних заходів зі збору грошей на передвиборну кампанію Трамп заявив, що "бомбив би Москву", якби російське вторгнення в Україну почалося під час його президентського терміну.

Раніше він неодноразово заявляв, що в разі обрання зможе домогтися укладення мирної угоди між Росією та Україною "протягом 24 годин", однак відмовлявся публічно повідомити, яким чином збирається зробити це.

Вибори президента США заплановані на листопад.

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