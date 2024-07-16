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ПолітикаСполучені Штати Америки

Маск даватиме на кампанію Трампа по $45 млн щомісяця - WSJ

Євгенія Наконечна | Кирило Шестаков
16 липня 2024 р.

Раніше Bloomberg писав, що Ілон Маск потайки зробив велике пожертвування на передвиборну кампанію Дональда Трампа. За даними The Wall Street Journal, внески будуть щомісячними.

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Ілон Маск
Маск потайки донатить Трампу, пишуть американські ЗМІФото: Alain Jocard/AFP [M]

Американський мільярдер Ілон Маск хоче надати масштабну фінансову підтримку кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу в рамках його передвиборної кампанії. Як повідомляє у вівторок, 16 липня, з посиланням на джерела американське видання The Wall Street Journal (WSJ), Маск готовий жертвувати на кампанію Трампа 45 мільйонів доларів щомісяця.

За його даними, кошти направлятимуть комітету політичних дій America PAC. Раніше агенція Bloomberg писала, що Маск потайки вже зробив велике пожертвування цій організації, яка не пов'язана безпосередньо з передвиборним штабом Трампа, але працює на експрезидента США "за лаштунками", займаючись агітацією виборців і розміщенням замовних матеріалів у ЗМІ. За даними WSJ, America PAC реєструє виборців у хитких штатах і переконує їх проголосувати достроково.

Відносини Трампа і Маска

За інфорацією Bloomberg, Маск зараз консультує Трампа з питань електромобілів і криптовалют. "Він телефонує мені несподівано, без жодної причини", - казав Маску червні під час щорічних зборів акціонерів Tesla. Зі свого боку Трамп заявляв, що він великий шанувальник електромобілів. "Я шанувальник Ілона. Він проробляє неймовірну роботу з Tesla", - цитує його агентство Reuters.

Маск висловив підтримку Трампу після поранення того під час замаху 13 липня. На офіційне висування Трампа кандидатом у президенти від республіканців, а противника допомоги Україні Джей Ді Венса - кандидатом у віцепрезиденти Маск відреагував коментарем: "Звучить переможно".

Раніше WSJ повідомляло, що Трамп хоче призначити Маска своїм радником у разі перемоги на виборах у листопаді.

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