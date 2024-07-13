Bloomberg: Ілон Маск донатить на підтримку Трампа

За даними джерел видання, Маск переказав фонду, що підтримує Дональда Трампа, "значну" суму. Тим часом Донори Байдена мають намір заморозити близько 90 млн доларів своїх пожертв, пише NYT.

Американський мільярдер Ілон Маск зробив пожертву фонду America PAC, який виступає на підтримку республіканця Дональда Трампа у президентській передвиборній кампанії, повідомляє у суботу, 13 липня, Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначається, сума пожертви невідома, проте співрозмовники видання стверджують, що вона "значна". Серед організацій, які підтримують Трампа, America PAC найбільше витрачає на прямі контакти з виборцями. Фонд уже витратив 15,8 мільйона доларів, з яких 13,1 мільйона пішли на "роботу в полях".

Тим часом Маск наразі публічно ще не підтримав жодного кандидата на цьогорічних президентських виборах у США. Раніше цього року він заявляв, що не планує брати участі у фінансуванні кампанії ані Трампа, ані Джо Байдена на виборах.

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Донори Байдена мають намір заморозити близько 90 млн доларів своїх пожертв

12 липня видання The New York Times (NYT) з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що великі донори поінформували комітет політичних дій Future Forward, який підтримує президента США Джо Байдена, про намір призупинити внески на суму близько 90 млн доларів, якщо Байден залишиться у передвиборних перегонах.

За словами співрозмовників газети, заморожені внески включають "чисельні восьмизначні зобов'язання". Імена донорів, які вирішили відкликати обіцяні чеки, не називаються. У самому Future Forward відмовилися від коментарів. Консультант комітету сказав, що очікує на повернення донорів, щойно "поточна невизначеність" проясниться.

Future Forward, як зазначає NYT, був призначений виборчим штабом Байдена як провідний комітет підтримки на ранніх етапах президентської кампанії, і вже оголосив про резервування 250 млн доларів на телевізійну та цифрову рекламу. Її запуск заплановано на серпень - після з'їзду Демократичної партії, де буде остаточно затверджено кандидата у президенти. Тим часом Байден після провальних дебатів з конкурентом, після яких його закликають знятися з перегонів, сповнений рішучості балотуватися.

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