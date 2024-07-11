Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з виборів

"З цим президентом ми не переможемо", - написав Клуні у NYT і закликав Байдена знятися з виборів. Ще місяць тому вони разом збирали гроші на кампанію демократа в Голлівуді, через що Байден пропустив саміт миру.

Американський актор і впливовий прихильник Демократичної партії Джордж Клуні закликав президента США Джо Байдена відмовитися від висування на новий термін і поступитися місцем іншому кандидату. Про це Клуні написав 10 липня в колонці для американського видання The New York Times (NYT).

Він нагадав, що все життя підтримує демократів і всі останні вибори організовував великі збори коштів для кандидатів. "Я люблю Джо Байдена. Як сенатора. Як віцепрезидента і як президента. Я вважаю його другом і вірю в нього. Вірю в його характер. Вірю в його мораль. За останні чотири роки він виграв безліч битв, у яких опинився. Але єдина битва, в якій він не може перемогти, - це битва з часом", - написав Клуні.

Актор розповів, що спілкувався з Байденом на благодійному заході у Голлівуді кілька тижнів тому, який президент США відвідав замість українського "саміту миру". "Це не Джо Байден 2010 року. Він навіть не був Джо Байденом 2020 року. Він був тією ж людиною, яку ми всі бачили на дебатах", - розповів Клуні.

"Ми не переможемо в листопаді з цим президентом", - написав актор і додав, що демократи мають "лаву запасних", а дискусія про нового кандидата перед виборами зможе оживити партію. "Джо Байден - герой. Він врятував демократію у 2020 році. Нам потрібно, щоб він зробив це знову у 2024 році", - закінчив свою колонку Клуні.

Зауважимо, що Клуні - не лише давній прихильник Демократичної партії та Байдена, а й прибічник України. У червні представники організації актора та його дружини-юристки Амаль "Фонд Клуні за справедливість" (Clooney Foundation for Justice) повідомили про намір домагатися видачі ордерів на арешт російських пропагандистів у Європі.

Заклики демократів до Байдена знятися з гонки

Після невдалих дебатів Байдена з республіканцем Дональдом Трампом серед прихильників Демократичної партії США почастішали заклики до президента США знятися з виборів.

За підрахунками американського телеканалу CNN, уже 10 конгресменів-демокартів виступили з подібними закликами. Минулого тижня листа з такими ж вимогами Байдену спрямувала група зі 168 донорів, громадських лідерів і керівників бізнесу.

Втім, сам президент США поки категорично відмовляється виходити з президентських перегонів.