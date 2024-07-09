Ексдипломат США Деніел Фрід: "Байден зійде з дистанції"

DW: Джо Байден залишиться кандидатом у президенти?

Деніел Фрід: На мій погляд, його кандидатура політично нежиттєздатна. Чи зійде Байден з дистанції? Радше так, ніж ні. Невдалі телевізійні дебати з Дональдом Трампом, і те, що послідувало після них, створили ситуацію, за якої політики не можуть більше вдавати, що у Байдена вийде працювати президентом ще чотири з половиною роки. До речі, мені подобається багато елементів внутрішньої і зовнішньої політики Джо Байдена. Наприклад, я вважаю його зовнішню політику серйознішою, ніж політику Барака Обами. Але все, що ми дізналися під час і після дебатів, змушує мене, нехай і неохоче, визнати - кандидатура Байдена стала сумнівною.

Деніел Фрід (фото з архіву) Фото: Getty Images/AFP/L. Jin-Man

Багато аналітиків кажуть, що демократи не можуть дозволити собі відмовитися від кандидатур Байдена і Камали Гарріс, хоч би якими б непопулярними вони не були, бо зняття їх із президентських перегонів означатиме: Демократична партія, її функціонери і прихильники брехали американському народові з приводу спроможності президента і віцепрезидента виконувати їхні обов'язки?

Я не згоден. Я можу всього не знати, але, як мені здається, ще кілька років тому фізичний стан Байдена не був такою великою проблемою. Схоже, він помітно погіршився в останні місяці. Тож не думаю, що можна говорити про якусь систематичну брехню.

Хто може замінити Байдена в разі відходу?

- Із точністю це вам ніхто зараз не скаже. Але, думаю, демократи знову придивляться до Камали Гарріс. Вона мені подобається в ролі віцепрезидентки, і я не розумію, чому в ЗМІ у неї такий поганий імідж. Є й інші потенційні кандидати. Можна припустити, що новий кандидат, особливо якщо це буде свіжа, енергійна людина, яка покаже, що може і готова перемогти Дональда Трампа, "розворушить" і зарядить енергією виборців.

Багатьом американцям не подобаються обидва кандидати. Але демократи поводяться чесніше, ніж республіканці, які прекрасно знають - Дональд Трамп не може бути президентом, його особистість не відповідає президентській посаді. Він узагалі не може обіймати жодної обраної посади. І тим не менше республіканці йдуть за ним, чи то з почуття самозбереження, чи то через цинізм, чи то з опортуністичних міркувань.

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Що за наступні пів року адміністрація Байдена може встигнути зробити для України?

По-перше, передати Україні більше зброї, нав'язуючи їй при цьому менше обмежень у її використанні. По-друге, посилити економічний тиск на Росію, насамперед впевненою підтримкою збереження стелі цін на нафту. Крім того, потрібно серйозно взятися за "сірий" або "тіньовий" танкерний флот Путіна, тобто незастраховані танкери із сумнівними власниками, що розвозять світом російську нафту. Також потрібні додаткові економічні та фінансові санкції плюс жорсткий контроль за експортом до Росії.

А що робити з третіми країнами, які допомагають Путіну ввозити те, що йому потрібно для ведення війни?

Так звані треті країни - це дійсно проблема. Однак, якщо європейська або американська компанія починає масований експорт, скажімо, комп'ютерних чіпів у якусь країну Центральної Азії, то ми не повинні дозволяти їм відмовки на кшталт "А ми не знали, що чіпи відправляться в Росію". У банківській сфері культура дотримання санкційного законодавства розвинена дуже добре. А у сфері виробництва вона часто слабка, фірми лише роблять вигляд, що чогось дотримуються. Їх потрібно змусити застосовувати принцип "Знай клієнта свого клієнта". Це стосується і великих компаній зі США та ЄС. Пам'ятаєте, як років десять тому німецькі турбіни, нібито призначені для Росії, опинилися в Криму? Так ось таке не повинно повторюватися.

Якщо Трампа оберуть президентом, то чи варто очікувати полегшення санкційного тягаря для Кремля?

Можливо. Але це залежить від того, яку лінію щодо війни проводитиме його адміністрація. Припустимо, як нещодавно пропонував член команди Трампа, відставний генерал Кіт Келлог, Трамп натисне на Україну, щоб вона почала переговори з Росією. По-моєму, це дуже погана ідея. Але одночасно адміністрація захоче натиснути і на Москву, щоб вона теж почала говорити із Зеленським. Якщо Путін не буде цього робити, то Трамп цілком може вирішити, що той його обманює, і тоді наслідки можуть виявитися для Москви дуже поганими. Думаю, Трамп дійсно зробить спробу домогтися миру. Найімовірніше, він почне з пропозиції про припинення вогню. Зеленський, найімовірніше, відмовиться. Думаю, Росія теж. Але якщо Україна повністю не відкине пропозицію про припинення вогню, то вона точно вимагатиме значно суттєвіших гарантій безпеки, ніж ті, які готова дати адміністрація Байдена. Можливо, Зеленський навіть захоче гарантій членства в НАТО. І тоді людям Трампа доведеться вирішувати. Або вони фактично "здадуть" Україну і перетворять переговорний процес на ширму для капітуляції. Або вони знайдуть таке рішення, яке передбачатиме значно суттєвішу підтримку України, ніж та, про яку команда Трампа готова говорити сьогодні.

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