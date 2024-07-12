Вибори в США: Байден сповнений рішучості балотуватися

Президент США Джо Байден назвав себе найкваліфікованішим кандидатом для переобрання на пост глави держави та перемоги над Дональдом Трампом. Про це він заявив у п'ятницю, 12 липня, в ході окремої пресконференції після саміту НАТО, що відбувся у Вашингтоні.

"Я вважаю, що я найбільш кваліфікована людин для управління і найбільше кваліфікована, щоб перемогти", - цитує АР слова 81-річного Байдена на пресконференції, яку американські ЗМІ назвали "найважливішою" в його кар'єрі та "ключовою" для його кампанії після невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом.

Протягом години Байден відповів на 19 питань 10 журналістів, багато з яких стосувалися його здоров'я, здатності провести передвиборчу кампанію та обійняти пост президента знову.

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На запитання, чи може він відмовитися від участі у виборах, Байден відповів , що залишатиметься в перегонах, доки його штаб не скаже, що він не може перемогти. "Я сповнений рішучості балотуватися", - наголосив чинний президент США.

Обмовки Байдена про Харріс і Зеленського

Відповідаючи на запитання про шанси Харріс перемогти Трампа, Байден обмовився та помилково назвав суперника-республіканця своїм віцепрезидентом. "Я б не обрав віцепрезидента Трампа на посаду віцепрезидента, якби вона не була кваліфікованою", - сказав Байден.

Раніше цього ж вечора він обмовився, представляючи президента України Володимира Зеленського. "А тепер я хочу передати слово президенту України, який має не тільки сміливість, а й рішучість, пані та панове, президенту Путіну", - сказав він.

При цьому Байден одразу сам себе поправив: "Президент Путін! ... Я такий зосереджений на перемозі над Путіним, що доводиться турбуватися про це. У будь-якому разі, пане президенте".

В іншому Байдену вдалося давати довгі та докладні відповіді на питання про зовнішню політику, відносини з Китаєм, війну в Україні та на Близькому Сході, зазначила газета The New York Times. Утім, зазначає телеканал CNN, пресконференція не змогла змінити настрої у лавах демократів, які дедалі активніше закликають Байдена відмовитися від участі у виборах. Останнім часом ціла низка прихильників Байдена по партії закликали його зійти з дистанції, поступившись місцем іншому кандидату, наприклад, нинішній віцепрезидентці США Камалі Харріс.

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