Президентські дебати у США: "катастрофа для Байдена"

Джо Байден і Дональд Трамп зійшлися у перших з двох теледебатів перед виборами в листопаді. Виступ чинного президента оцінюють як особливо невдалий. Що говорили про Україну?

Це були перші дебати між чинним і колишнім президентами США, і видовище це було карколомне. Президент-демократ Джо Байден і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зустрілися в Атланті за понад чотири місяці до президентських виборів у США , щоби дебатувати на теми міграції, економіки та низки інших питань.

Один із головних висновків: у демократів проблеми. Від самого початку голос Байдена звучав крихко, що кілька джерел у передвиборчому штабі після дебатів пояснили його застудою. Зазвичай на це б не звернули уваги. Але 81-річний Байден, на темі віку якого спекулюють упродовж всієї кампанії, виглядав в ефірі украй слабким.

"Я б заздалегідь "злив" у пресу те, що він застудився. І якби (його команда - Ред.) оголосила б про це завчасно, це, можливо, вплинуло б на очікування деяких глядачів і вони б у своїх судженнях були б трохи поблажливішими (до Байдена - Ред.)", - прокоментував для DW політолог з Університету Вірджинії Джей Майлз Коулман.

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Байден не зміг підтвердити профпридатність

Відгуки про виступ Байдена після дебатів були негативними, і не лише через його хрипоту. Аудиторії навіть не потребувала від Трампа підказок (що він і робив час від часу) про те, що деякі безладні речення Байдена не клеїлися докупи.

Для виборців, які твердо прихильні табору демократів або виступають з позицій "за жодних обставин не голосувати за Трампа", такі теледебати навряд чи мають велике значення. Але для тих, хто ще не визначився, дебати - це шанс почути відповіді обох кандидатів на важливі питання і побачити, як вони себе представляють. Напередодні заходу в четвер інтрига полягала в тому, чи буде Байден достатньо енергійним, щоб усунути будь-які занепокоєння відносно його віку, і чи зможе Трамп поводитися на рівні, що відповідає високій посаді президента.

Виступ Байдена був слабким, вважають оглядачі Фото: Michael Reynolds/EPA

Байден точно цієї мети не досяг, кажуть оглядачі. "Тут нічого прикрашати: ці дебати стали катастрофою для Джо Байдена, - коментує керівниця вашингтонського бюро DW Інес Поль (Ines Pohl). - Головною метою для Байдена було продемонструвати, що він придатний для президентської роботи, але він з тріском провалив це завдання".

Старший радник президента Барака Обами до 2011 року Девід Аксельрод сказав в ефірі телеканалу CNN, що Байден не справляв враження енергійної людини і навіть часом видавався трохи дезорієнтованим. Хоча Трамп, якому 78 років, лише на кілька років молодший за Байдена, на екрані він виглядав молодшим за нинішнього президента на десятки років, додав Аксельрод.

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Трамп ухиляється від відповідей

Трампу краще вдалося досягти своєї мети - поводитися на публіці на рівні, гідному президентської посади. На відміну від попередніх дебатів проти Байдена у 2020 році, він вже не перебивав свого опонента - ймовірно, і тому, що, мікрофон по черзі вимикали. Але "непрезидентською" поведінкою відзначився як раз таки Байден, коли дозволив собі висміювати вагу опонента від Республіканської партії.

Трамп на дебатах був більш переконливим, кажуть аналітики Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Трамп кілька разів ігнорував задану ведучими тематику. Замість того, щоб відповідати на питання про систему дошкільного догляду в США чи про свій вік, Трамп знову і знову повертався до своєї улюбленої теми: про те, як нелегальні мігранти, які, мовляв, опинилися в США завдяки політиці Байдена, зруйнують державу. "Він вважає, що дотримуватися заданої тематики необов'язково. Загалом же ведучі й не дуже активно цього й вимагали", - коментує Коулман.

Трамп також неодноразово відверто говорив неправду. Для того, щоб проілюструвати свою улюблену тему, він стверджував, що під час його президентства кордон США був найбезпечнішим "в історії нашої країни". Але згідно з даними Інституту Пойнтера, нелегальна міграція до США під час президентства Трампа була навіть вищою, ніж під час двох каденцій його попередника, демократа Барака Обами.

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Трамп хитрить щодо готовності визнати результати виборів

В один із ключових моментів дебатів Трамп також відмовився сказати, чи прийме він результати прийдешніх виборів, незалежно від того, хто переможе.

Це питання, звичайно, стало нагадуванням про події, які сталися після останніх виборів. У 2020 році Трамп відмовився визнати свою поразку Байдену та заявив, що демократи маніпулювали результатами. Він гнув свою лінію про "вкрадені вибори" навіть після того, як перерахунки голосів і судові рішення спростували ці твердження. Така позиція зіграла певну роль у підбурюванні правих прихильників Трампа штурмувати Капітолій 6 січня 2021 року в спробі зірвати демократичну передачу влади до новообраного президента.

Під час дебатів Трамп двічі уникав відповіді на це питання, але зрештою заявив, що прийме результати виборів 2024 року, якщо це будуть "чесні, законні та хороші вибори", не уточнюючи, що саме він під цим розуміє.

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Про умови Путіна щодо України

Попри усталену традицію, відповідно до якої зовнішньополітичні аспекти в такому форматі найчастіше не є центральними (зазвичай обговорюються переважно внутрішньополітичні проблеми), темі України, Росії та взаємин із президентом РФ Володимиром Путіним на цих дебатах було приділено досить багато часу, причому політики поверталися до неї кілька разів.

До зовнішньополітичного порядку денного політики перейшли вже на 28-й хвилині ефіру - з ініціативи ведучої Дани Баш. "Путін каже, що закінчить війну, тільки якщо Росія збереже за собою українські території, на які вона претендує, а Україна відмовиться від свого прагнення вступити до НАТО. Чи прийнятні для вас умови Путіна?" - запитала вона.

Першим відповідав Трамп: "Що стосується Росії та України. Якби у нас був справжній президент, президент, який би знав... якого би поважав Путін, він (Путін. - Ред.) ніколи не вторгся б в Україну". Експрезидент США висловив думку, що Байден "заохотив Росію" до вторгнення, вивівши американські війська з Афганістану. "Це була така жахлива ганьба", - продовжив Трамп, говорячи про операцію у серпні 2021 року. "Путін спостерігав за цим та побачив некомпетентність", - заявив він.

"Ніколи в житті не чув стільки балаканини", - парирував Байден, після чого коротко виклав своє бачення ситуації з виведенням військ з Афганістану і почав описувати план Путіна "взяти Київ за п'ять днів", який, за його словами, провалився.

Жоден із політиків при цьому на питання Баш не відповів, через що їй довелося поставити його повторно. "Ні, вони (умови Путіна. - Ред.) неприйнятні", - заявив цього разу Трамп. "Це війна, яка ніколи не мала початися", повномасштабне вторгнення ніколи б не відбулося, "якби у нас був лідер", додав республіканець. "Він (Байден. - Ред.) виділив Україні 200 мільярдів доларів чи більше... Це величезні гроші", - продовжив Трамп, похизувавшись, що у разі своєї перемоги врегулює обстановку ще до можливого вступу на посаду 20 січня 2025 року.

Журнал Newsweek ще у квітні 2023 року писав , що сума в 200 мільярдів доларів неодноразово згадувалася "цілою низкою правих політиків". Тим часом американська Рада з міжнародних відносин (CFR) у матеріалі від 9 травня, назвавши дещо меншу суму, пояснила, що зі "175 мільярдів доларів" лише 107 мільярдів - пряма допомога Києву. Як випливало з аналітики, більша частина грошей, що залишилися, пішла на фінансування різних ініціатив США, які лише побічно мають відношення до війни в Україні, і мала частина - на підтримку інших країн регіону, які потерпають від наслідків війни.

Згодом Трамп заявив, що "Україна не виграє цієї війни". "У них закінчуються солдати, вони втратили багато людей", - заявив він. Байден, який - також з ініціативи ведучої - повернувся до відповіді на поставлене питання, зазначив: "Факт у тому, що Путін - воєнний злочинець". У березні 2022 року американський лідер уже використовував подібну риторику.

"Він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії", - продовжив господар Білого дому. "Він хоче всю Україну", - додав він. Байден висловив думку, що Путін на цьому не зупиниться. "Як ви думаєте, що станеться з Польщею? Що ви думаєте про Білорусь? - запитав він. - Що, як ви думаєте, станеться з цими країнами НАТО?" При цьому неясно, чи обмовився президент, зарахувавши Білорусь до країн у складі альянсу, чи дійсно мав на увазі країни НАТО у Східній Європи.

Говорячи про підтримку Києва, Байден згадав широку коаліцію з 50 держав, включаючи Японію та Південну Корею. При цьому він попередив про наслідки розростання військових дій: "Жодну велику війну в Європі ніколи не вдавалося стримати лише в Європі".

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Демократи "в паніці"

Загалом у своєму сконфуженому виступі Байден не зміг показати сильні позиції навіть у темах, які, здавалося, давали йому широкий простір для нападу: нагадати про кримінальне засудження Трампа або виставити себе борцем за репродуктивні права жінок. Навіть його обіцянка відновити загальнонаціональне конституційне право на аборт, яке Верховний суд США скасував у 2022 році з подачі трьох консервативних суддів, призначених Трампом, загубилося у його тьмяному виступі.

Відразу після завершення дебатів спалахнули розмови про те, чи можуть демократи замінити Байдена і висунути іншого кандидата на посаду президента до або під час національного з'їзду Демократичної партії у серпні. Журналісти CNN заявили, що чули від неназваних політиків-демократів "занепокоєння" щодо кандидатури Байдена.

Інес Поль, яка висвітлювала для DW вибори у США 2020 року, сказала, що слабкий виступ Байдена на дебатах "спровокував дискусії про те, як Демократична партія може завадити Байдену знову балотуватися". Такою можливістю могло б стати відкриття з'їзду Демпартії для делегатів для обрання іншого кандидата. Це було б дуже нетипово для американської політики останніх десятиліть, але зараз і часи незвичайні, каже Інес Поль. "Демократів охопив стан паніки", - резюмує Поль.