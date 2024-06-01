Зеленський про Трампа: Невже хоче бути президентом-лузером?

США "стануть дуже слабкими і не будуть лідерами в світі", якщо Трамп захоче закінчити війну за рахунок територій України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки й захоче закінчити війну Росії проти України за рахунок українських територій, то він покаже всьому світу слабкість США, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian, уривки якого оприлюднив Офіс президента України в суботу, 1 червня.

"Я не зовсім розумію, невже він (Трамп. - Ред.) хоче потім бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України, наприклад, і якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам підтримки, зброї, фінансів. Авжеж Україна без зброї голіруч не зможе воювати проти багатомільйонної армії. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу тоді буде цей президент США? Він буде дуже слабким", - сказав Зеленський.

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За його словами, йтиметься не лише про американського президента як особистість, а про інституційність США, які "стануть дуже слабкими і не будуть лідерами в світі". "Міжнародний вплив буде дорівнювати нулю. І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші лідери інших країн, переважно авторитарні. І ось вам і припинення вогню, і початок того, про що всі бояться говорити. Це реальна третя світова війна", - заявив президент України.

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Зеленський: Припинення вогню - пастка, Путіну не можна вірити

Зеленський наголосив, що припинення вогню в обмін на території не спрацює, адже немає ніяких гарантій, що РФ не піде далі. "Путіну не можна вірити. Не вийде, що ви знаходите компроміс у територіях і все закінчиться. Так вже було: був Крим і Донбас, і нічого не закінчилося", - сказав він.

Президент зауважив, що тоді Путін діяв як сапер, перевіряючи реакцію Заходу: "Реакції не було. Це було слабо. І тому він наважився ще раз піти".

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Припинення вогню зараз Зеленський назвав пасткою: "Все, що є змороженим конфліктом, є повільною війною або повільною окупацією, і прийде момент, коли все це розморозиться з тієї чи іншої причини, бо привід окупант завжди знайде. Йому потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. Пауза піде на користь точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, коли він (Путін. - Ред.) набере сили, може поставити ультиматум - визнати всі окуповані території, не бути в НАТО, забути про євроінтеграцію тощо".

Президент нагадав, що хотів би, щоб Трамп приїхав в Україну, побачив війну та глибше зрозумів ситуацію. "Він каже, що знає Путіна. Я думаю, що знати Путіна - це не спілкуватись з ним, а побачити результати того, що він приніс в Україну. Так ти більше зрозумієш, з ким маєш справу", - пояснив Зеленський.

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Плани Дональда Трампа щодо війни в Україні

Раніше Трамп обіцяв домогтися миру в Україні за 24 години. Як з'ясував Bloomberg, у разі приходу до влади політик хотів організувати мирний саміт за участю Зеленського і Путіна. Першого він планував примусити до переговорів під загрозою скорочення військової допомоги Україні, а другого, навпаки, - під загрозою збільшення її військової підтримки.

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Трамп нібито допускав, що Україні заради миру доведеться погодитися з втратою частини територій. Офіційно у Трампа заперечують наявність "мирного плану" зі здачею територій України.

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Зеленський же говорив, що йому вистачить 24 хвилини, щоб переконати Трампа в неможливості вирішити війну за добу, а також радив Трампу "спочатку думати, а вже потім говорити".

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