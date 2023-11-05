"Треба 24 хвилини": Зеленський запросив Трампа в Україну

Зеленський запросив в Україну Трампа, який казав, що зможе припинити війну за 24 години. Зеленський гадає, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити Трампу, що миру з "бісовим терористом" Путіним не буде.

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа, який заявляв, що зможе припинити російсько-українську війну за 24 години, приїхати в Україну.

"Я запрошую Трампа. Якщо він приїде сюди, мені знадобиться лише 24 хвилини, щоб пояснити, що він не зможе закінчити війну і принести мир через (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, якщо він не намагатиметься і не готовий віддати українську землю цій жахливій людині", - сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News , оприлюдненому в неділю, 5 листопада.

При цьому Зеленський пригадав візит в Україну президента США Джо Байдена, який "зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти лише перебуваючи тут".

Також українській президент повідомив, що не мав контактів з Трампом після закінчення терміну його президентства. "Ось чому йому дуже раді", - сказав Зеленський.

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Зеленський: Путін - бісів терорист

Водночас Зеленський зазначив, що хоча українці ще мають сили боротися, це не означає, що Україна хоче воювати все життя. "Я маю багато сил. Але навіть почуваючись сильними та маючи багато енергії, це не означає, що ми хочемо боротися все своє життя, тому що ціна велика", - сказав він.

Війна забирає найкращих - чоловіків, жінок, дітей, додав президент. "Але Україна не готова віддати свою свободу цьому бісовому терористу Путіну", - наголосив Зеленський, вживши нецензурне англійське слово, яке в ефірі замаскували й яке можна перекласти українською як "бісів, чортів і т.д".

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