Зеленський закликав Трампа поділитися мирним планом

Володимир Зеленський закликав експрезидента США розповісти про його план миру в Україні, але наголосив, що не віддасть Росії території.

Президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися його "мирним планом" щодо України, зазначивши, що пропозицій віддати Росії території не розглядатиме. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на середу, 20 вересня.

"Якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну - це не формула миру", - сказав Зеленський.

У травні Трамп заявив, що може припинити кровопролиття в Україні за 24 години, але відмовився сказати, хто має перемогти у війні Росії проти України. Пізніше на запитання журналістів, чи дозволить ця угода зберегти Путіну окуповані українські території, Трамп заперечив і сказав, що уклав би "справедливу угоду для всіх". На питання, чи було б це перемогою для Путіна, Трамп відповів: "Це те, про що можна було б домовитися. Тому що були певні частини, Крим та інші, які багато людей очікували, що це може статися. Можна було б домовитися. Вони могли б укласти угоду, де зараз менше території, ніж Росія вже захопила".

Президент України зараз перебуває в США, де бере участь у заходах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. 21 вересня Зеленський поїде до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Він також зустрінеться з американським військовим керівництвом, лідерами палат і партій Конгресу США. За даними ЗМІ, Зеленський може виступити у Конгресі, який зараз розглядає пропозицію Байдена виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги.