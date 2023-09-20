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Зеленський закликав Трампа поділитися мирним планом

Роман Губа
20 вересня 2023 р.

Володимир Зеленський закликав експрезидента США розповісти про його план миру в Україні, але наголосив, що не віддасть Росії території.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп у США в 2019 році
Зеленський і Трамп у 2019 роціФото: Reuters/J. Ernst

Президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися його "мирним планом" щодо України, зазначивши, що пропозицій віддати Росії території не розглядатиме. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на середу, 20 вересня.

"Якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну - це не формула миру", - сказав Зеленський.

У травні Трамп заявив, що може припинити кровопролиття в Україні за 24 години, але відмовився сказати, хто має перемогти у війні Росії проти України. Пізніше на запитання журналістів, чи дозволить ця угода зберегти Путіну окуповані українські території, Трамп заперечив і сказав, що уклав би "справедливу угоду для всіх". На питання, чи було б це перемогою для Путіна, Трамп відповів: "Це те, про що можна було б домовитися. Тому що були певні частини, Крим та інші, які багато людей очікували, що це може статися. Можна було б домовитися. Вони могли б укласти угоду, де зараз менше території, ніж Росія вже захопила".

Президент України зараз перебуває в США, де бере участь у заходах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. 21 вересня Зеленський поїде до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Він також зустрінеться з американським військовим керівництвом, лідерами палат і партій Конгресу США. За даними ЗМІ, Зеленський може виступити у Конгресі, який зараз розглядає пропозицію Байдена виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги.

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