У Трампа пояснили, чому відхиляють "запрошення" Зеленського

У Трампа пояснили, чому відхиляють "запрошення" Зеленського11 квітня 2024 р.
Колишній президент США Дональд Трамп вважає недоцільним відвідувати Україну, оскільки не обіймає посади зараз. Про це повідомили представники Трампа після того, як президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Axel Springer закликав його приїхати та розповісти про план, як припинити війну.
"Від Зеленського не було жодного зв'язку, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - цитує Reuters у четвер,11 квітня, відповідь представників передвиборної кампанії Трампа.
При цьому агенція зауважує, що поїздки кандидатів у президенти США за кордон - стала практика.
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Зеленський про нібито план Трампа: Дуже примітивні ідеї
Днями американське видання The Washington Post написало, що Трамп хоче змусити Україну віддати Росії Крим і Донбас, якщо переобереться президентом.
У штабі Трампа назвали це "фейковою новиною".
Зеленський натомість зазначив, що готовий вислухати пропозиції, але "якщо ті полягають в здачі територій, то вони дуже примітивні". "Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону - життя людей", - сказав він.
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Водночас президент з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким прагне побудувати конструктивне партнерство.
"Ми передавали повідомлення через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, аби Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. Я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання", - зазначив Зеленський і додав, що Трамп висловив зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.
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