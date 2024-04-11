У Трампа пояснили, чому відхиляють "запрошення" Зеленського

Дональд Трамп вважає недоцільним відвідувати Україну зараз, оскільки не обіймає посади президента. Офіційних контактів з Володимиром Зеленським у нього немає, кажуть в штабі.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає недоцільним відвідувати Україну, оскільки не обіймає посади зараз. Про це повідомили представники Трампа після того, як президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Axel Springer закликав його приїхати та розповісти про план, як припинити війну.

"Від Зеленського не було жодного зв'язку, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - цитує Reuters у четвер,11 квітня, відповідь представників передвиборної кампанії Трампа.

При цьому агенція зауважує, що поїздки кандидатів у президенти США за кордон - стала практика.

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Зеленський про нібито план Трампа: Дуже примітивні ідеї

Днями американське видання The Washington Post написало, що Трамп хоче змусити Україну віддати Росії Крим і Донбас, якщо переобереться президентом.

У штабі Трампа назвали це "фейковою новиною".

Зеленський натомість зазначив, що готовий вислухати пропозиції, але "якщо ті полягають в здачі територій, то вони дуже примітивні". "Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону - життя людей", - сказав він.

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Водночас президент з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким прагне побудувати конструктивне партнерство.

"Ми передавали повідомлення через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, аби Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. Я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання", - зазначив Зеленський і додав, що Трамп висловив зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.

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