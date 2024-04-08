У Трампа заперечили наявність "мирного плану" щодо України

Повідомлення The Washington Post, у якому видання писало про ймовірну наявність у Трампа "мирного плану" щодо України, є фейковою новиною, запевнили в його виборчому штабі.

Радник виборчої кампанії експрезидента Сполучених Штатів, а нині кандидата в президенти - республіканця Дональда Трампа - Джейсон Міллер спростував статтю видання The Washington Post (WP), в якій йшлося про наявність у Трампа якогось "мирного плану" щодо України. Відповідну заяву Міллер зробив у коментарі виданню The New York Post , оприлюдненому ввечері неділі, 7 квітня.

"Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це", - запевнив радник кампанії Трампа.

За його словами, Трамп не пристане на жодний мирний план, допоки не повернеться в Білий дім і не зможе як слід зважити всі варіанти. Водночас він наголосив, що Дональд Трамп - "єдиний, хто веде мову про припинення вбивств". Натомість "Джо Байден веде мову про продовження вбивств", пояснив Міллер, найімовірніше, маючи на увазі позицію Байдена щодо необхідності підтримувати Україну озброєнням для протидії російській агресії.

Деталі "мирного плану" Трампа щодо України, про який писав WP

Нагадаємо, раніше видання WP, що вважається близьким до Демократичної партії, оприлюднило матеріал, де з посиланням на неназвані джерела стверджувало, що Трамп планує змусити Україну віддати РФ Крим і Донбас. За даними видання, такий варіант розвитку подій вбачається Трампу як найшвидший шлях до миру в Україні.

У приватних розмовах Трамп нібито говорив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу" з ситуації, і що жителі деяких частин України не проти опинитися в складі Росії, розповіло виданню джерело, яке розмовляло безпосередньо з експрезидентом.

Читайте також: Трамп назвав умову, за якої США залишаться в НАТО

Водночас передвиборний штаб Трампа відмовився відповідати на запитання WP з приводу цієї статті. "Будь-які спекуляції щодо президентського плану Трампа походять від неназваних і необізнаних джерел, які поняття не мають, що відбувається і що буде відбуватися", - прокоментувала виданню речниця штабу Трампа Керолайн Лівітт.

Трамп обіцяв домогтися миру в Україні за 24 години

Трамп, майбутній кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, раніше неодноразово заявляв, що в разі обрання зможе домогтися укладення мирної угоди між Росією і Україною "протягом 24 годин", навіть до вступу на посаду.

Однак він відмовлявся публічно повідомити, яким чином збирається зробити це. Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що Трамп планує позбавити Україну військової допомоги, щоб у такий спосіб схилити її до перемовин і поступок РФ.

Читайте також: Орбан після зустрічі з Трампом назвав того "президентом миру"

Керівництво України виключає територіальні поступки Росії та раніше пропонувало Трампу відвідати зону бойових дій. Президент України Володимир Зеленський говорив, що йому вистачить 24 хвилин, щоб переконати Трампа в неможливості вирішити проблему за 24 години, однак той відмовився. Він також радив Трампу "спочатку думати, а вже потім говорити".

Українська влада висуває передумовою для початку переговорів з РФ відновлення кордонів станом на 1991 рік.

Читайте також: Трамп назвав Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії"