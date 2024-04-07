Трамп хоче змусити Україну віддати Росії Крим і Донбас - ЗМІ

У разі повернення в Білий дім, Дональд Трамп планує зупинити війну РФ проти України, змусивши Київ поступитися Росії Кримом і Донбасом, розповіли джерела The Washington Post.

Колишній президент США республіканець Дональд Трамп у приватних розмовах заявляв, що може покласти край війні РФ проти України, змусивши українську владу піти на територіальні поступки Росії, пише в неділю, 7 квітня, американське видання The Washington Post (WP) з посиланням на джерела, нібито знайомі з планами Трампа.

За словами співрозмовників видання, які обговорювали це питання з Трампом або його радниками, пропозиція полягає в чиненні тиску на Київ, аби той поступився Росії анексованим нею Кримом, а також окупованими територіями Донбасу.

У приватних розмовах Трамп говорив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу" з ситуації, і що жителі деяких частин України не проти опинитися в складі Росії, розповіло виданню джерело, яке розмовляло безпосередньо з експрезидентом.

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Прихильники Трампа намагаються переконати його

Як пише WP, деякі прихильники Трампа намагалися переконати його відмовитися від такого підходу, оскільки визнання контролю Росії над частиною України розширить сферу впливу режиму Володимира Путіна.

За словами сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, він "витрачає 100 відсотків свого часу на розмови з Трампом про Україну". Грем вважає, що Путін "повинен заплатити певну ціну, він не може перемогти". На його думку, край війні може покласти тільки вступ України в НАТО і ЄС, але Трамп "мало говорить про це".

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Водночас передвиборний штаб Трампа відмовився відповідати на запитання WP з приводу цієї статті. "Будь-які спекуляції щодо президентського плану Трампа походять від неназваних і необізнаних джерел, які поняття не мають, що відбувається і що буде відбуватися", - сказала речниця штабу Керолайн Лівітт.

WP вважається наближеним до Демократичної партії.

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Трамп обіцяв домогтися миру в Україні за 24 години

Трамп, найімовірніший кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, раніше неодноразово вихвалявся, що в разі обрання зможе домогтися укладення мирної угоди між Росією і Україною "протягом 24 годин", навіть до вступу на посаду.

Однак він відмовлявся публічно повідомити, яким чином збирається зробити це. Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що Трамп планує позбавити Україну військової допомоги, щоб у такий спосіб схилити її до перемовин і поступок РФ.

Керівництво України виключає територіальні поступки Росії та пропонує Трампу відвідати зону бойових дій. Президент України Володимир Зеленський говорив, що йому вистачить 24 хвилин, щоб переконати Трампа в неможливості вирішити проблему за 24 години. Він також радив Трампу "спочатку думати, а вже потім говорити".

Українська влада висуває передумовою для початку переговорів відновлення кордонів станом на 1991 рік.

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