Орбан розповів про план Трампа позбавити Київ допомоги

За словами прем'єра Угорщини, Трамп, у разі перемоги на виборах президента США, не дасть Україні жодного цента. Тоді Європа без допомоги США не зможе "фінансувати війну", і війна в Україні закінчиться.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів про плани кандидата на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа зупинити війну Росії проти України. "Трамп у разі перемоги на виборах президента США не дасть жодного цента військової допомоги Україні. Припинення військової допомоги допоможе зупинити війну. Якщо Америка не дасть гроші, то європейці самі не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна буде закінчена", - повідомив Орбан, розповідаючи про свою зустріч із Трампом у Флориді в інтерв'ю угорському телеканалу M1, оприлюдненому ввечері в неділю, 10 березня.

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Віктор Орбан назвав адміністрацію чинного президента США демократа Джо Байдена "провоєнною", заявивши, що "Дональд Трамп виступає за мир". За словами Орбана, Трамп за час свого президентства "поклав край війнам" і "став першим президентом США за тривалий час, який не розпочав війну". Орбан підкреслив, що хоча Трамп ще й не виграв вибори, його соратники по Республіканській партії в Конгресі вже заважають демократам "фінансувати війну" в Україні.

Віктор Орбан увечері 8 березня зустрічався з Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Дональд Трамп назвав угорського прем'єра видатним лідером. "Немає нікого кращого, розумнішого або кращого лідера, ніж Віктор Орбан. Він фантастичний. Він чудовий лідер, фантастичний лідер. У Європі та в усьому світі, вони поважають його", - сказав Трамп.

Плани Дональда Трампа

Дональд Трамп обіцяв домогтися миру в Україні за 24 години. Як з'ясував Bloomberg, у разі приходу до влади політик має намір організувати мирний саміт за участю президентів України і Росії. Київ він планує примусити до переговорів під загрозою скорочення військової допомоги, а Москву, навпаки, - під загрозою збільшення військової підтримки.

Трамп допускав, що Україні заради миру доведеться погодитися з втратою частини територій. "Я думаю, що вони мають право залишити собі більшу частину того, що заслужили, і я думаю, що Росія на це погодилася б", - розповідав Трамп.

Україна виключає територіальні поступки

Влада України ж виключає територіальні поступки Росії і пропонувала Трампу відвідати країну, зокрема вирушити на передову. Президент Володимир Зеленський говорив, що йому вистачить 24 хвилини, щоб переконати Трампа в неможливості вирішити проблему за 24 години. Він порадив колишньому американському президенту "спочатку думати, а вже потім говорити". Київ як умови для початку переговорів вимагає відновлення кордонів станом на 1991 рік.