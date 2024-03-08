Байден у Конгресі: Україна може зупинити Путіна

Свою промову до Конгресу "Про стан справ у країні" Байден розпочав з теми війни в Україні та закликав законодавців допомогти Києву у відбитті агресії РФ.

Президент США Джо Байден виступив перед американським Конгресом із промовою "Про стан справ у країні". Його виступ у четвер, 7 березня, тривав понад годину. Американський лідер говорив про підтримку України, боротьбу з Путіним, посилення НАТО, конфлікт на Близькому Сході та внутрішні проблеми Сполучених Штатів.

Байден почав промову з підтримки України

Першою великою темою, якої торкнувся у своїй промові президент США, стала війна Росії проти України. За словами Байдена, Володимир Путін не зупиниться сам, не обмежиться лише Україною, але Україна може зупинити його. Тому він закликав членів Конгресу допомогти Києву у відбитті російської агресії зброєю. За словами Байдена, "зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відмовилися від нашого лідерства у світі".

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"Моє послання президенту Путіну, якого я знаю дуже давно, просте - ми не відступимо", - наголосив Байден.

Згадав американський президент і свого імовірного суперника на виборах в листопаді – Дональда Трампа, розкритикувавши його слова про те, що він "дозволить Росії робити все, що вона захоче". На думку Байдена, така риторика є "обурливою, небезпечною та неприпустимою". Натомість американський лідер запевнив, що не буде "вклонятися" главі РФ.

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Водночас він наголосив, що на території України не буде американських солдатів, а все, про що просить Україна - це допомога зброєю. Одразу після цього Байден сказав, що НАТО зараз сильніше, ніж будь-коли, і привітав нових членів Альянсу: Фінляндію та Швецію.

Байден - про Близький Схід і американців у російських в'язницях

Коментуючи конфлікт на Близькому Сході, Джо Байден згадав події 7 жовтня 2023 року, коли терористичне угруповання ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю. Він висловив сподівання, що всі захоплені терористами заручники зможуть повернутися додому. Тут же президент США згадав, що продовжує працювати над визволенням американських громадян із російських в'язниць.

Водночас, хоча, за його словами, ХАМАС використовує ниці методи боротьби в Секторі Гази, на Ізраїлі лежить відповідальність за збереження життів цивільних людей. Він звернув увагу на те, що гуманітарний аспект не може бути другим пріоритетом або розмінною монетою для ізраїльської влади, і закликав її пропускати більше допомоги до Сектора Гази.

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Крім того, президент США пообіцяв побудувати в Секторі Гази тимчасовий порт, куди доставлятимуть гуманітарну допомогу. Він зазначив, що там, при цьому, не буде американського персоналу.

Байден висловив упевненість, що єдиним міцним і довгостроковим рішенням палестино-ізраїльського конфлікту може бути створення двох держав. Тільки так, на його думку, Ізраїлю вдасться налагодити відносини з усіма своїми сусідами, а палестинцям - почати жити в кращих умовах.

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Байден закликав зміцнити кордон із Мексикою, зберігши життя

Президент США присвятив значну частину промови захисту південного кордону країни від нелегальних мігрантів і наркотрафіку. Він звинуватив республіканців у саботуванні двопартійного законопроєкту, який передбачав захист кордону з Мексикою, а також виділення допомоги американським союзникам.

На його думку, посилення захисних заходів на кордоні дало б змогу зробити його безпечнішим і водночас зберегти життя тих, хто намагається його перетнути. Він також запропонував низку заходів, щоб зробити нелегальну імміграцію до США менш привабливою і закликав представників Республіканської партії проголосувати за законопроєкт про захист кордону.

Водночас Байден заявив, що не буде "демонізувати" мігрантів, "розлучати сім'ї та забороняти людей через їхню віру", як це, за його словами, робив попередній президент США Дональд Трамп. "Ми можемо сперечатися через кордон, а можемо привести його до ладу", - резюмував він.