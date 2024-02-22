Байден назвав Путіна "божевільним сучим сином"

Під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "божевільним сучим сином".

Президент Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним сучим сином". Відповідну заяву він зробив під час збору коштів у середу, 21 лютого, в Сан-Франциско.

"У нас є божевільний сучий син, цей хлопець, Путін, інші. Нас завжди має непокоїти ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав Байден, звертаючись до присутніх на благодійному вечорі, передає CNN .

Також Байден розкритикував висловлювання колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального. "Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, в біса, це береться", - сказав Байден.

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Як зауважує CNN, на відміну від Байдена та інших західних лідерів, Трамп досі не засудив Росію або Путіна за смерть Навального.

Нагадаємо, раніше Байден називав Путіна кровожерним диктатором, головорізом та воєнним злочинцем.