Смерть Навального: США анонсували нові санкції проти РФ

США підготували великий пакет санкцій щодо Росії у зв'язку із загибеллю Олексія Навального і війною в Україні. Вашингтон наполягає на розслідуванні смерті в колонії російського опозиціонера.

Вашингтон оголосить 23 лютого нові санкції проти Росії у зв'язку зі смертю в колонії лідера російської опозиції Олексія Навального. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, згідно з вказівкою президента США Джо Байдена буде оголошено "великий пакет санкцій, щоб притягти Росію до відповідальності за те, що сталося з паном Навальним".

"Яку б історію не вирішив розповісти світові російський уряд, очевидно, що відповідальність за це лежить на президенті Путіні і його уряді, - підкреслив Кірбі, додавши, що за браком незалежного розслідування смерті російського опозиціонера Вашингтон не стане вірити Москві на слово. - Ми вимагаємо від російського уряду повної прозорості в питанні про те, як він загинув".

За словами Кірбі, санкції також стануть відповіддю на ведення Москвою вже ось два роки жорстокої війни проти України. Оголошення нового пакета обмежувальних заходів у Вашингтоні планують пов'язати з другою річницею початку повномасштабної війни Росії проти України.