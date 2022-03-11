Байден вперше назвав Путіна воєнним злочинцем

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 16 березня (14.00) читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 16 березня (час київський)

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Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем". Він сказав про це під час одного з заходів, цей момент потрапив на відео. Поки що це найгостріше засудження Володимира Путіна та його дій з боку офіційних представників Сполучених Штатів.

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У Росії прокоментували рішення Міжнародного суду ООН, в якому РФ наказують припинити війну в Україні. Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що рішення суду обов'язкові тільки для тих країн, які беруть участь у правовому врегулюванні спору. "Міжнародний суд ООН має право розглядати справу тільки у тому разі, якщо відповідні країни дали згоду на те, щоб стати стороною врегулювання спору в суді (принцип згоди сторін)", - прокоментував він постанову суду про тимчасові заходи у справі, в якій Україна звинувачує Російську Федерацію у геноциді. "Наскільки я розумію, Росія такої згоди не давала", - додав він.

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Президент України запровадив хвилину мовчання за загиблими внаслідок російської агресії проти України. Вона проводитиметься щоденно о 9 годині ранку у всіх ЗМІ, у всіх установах, закладах освіти та закордонних дипломатичних органах.

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Окрім драматичного театру, російські військові в Маріуполі завдали авіаудару по басейну "Нептун", де переховувалося цивільне населення. Про це повідомив очільник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook. У російському міноборони відкидають звинувачення на свій бік і кажуть про начебто провокацію з боку полку "Азов", базованого в Маріуполі.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ввечері середи російські війська знову обстріляли Київ. Снаряди потрапили у кілька приватних будинків у Подільському районі, що призвело до пожежі. На даний час постраждалих від обстрілу не виявили. Крім того, за даними Кличка, внаслідок обстрілу пошкоджено також газопровід низького тиску. "Аварію ліквідовують фахівці газової служби", - повідомив він.

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Президент США Джо Байден авторизував виділення Україні озброєнь на додаткові 800 мільйонів доларів. Це довело обсяг погодженої військової допомоги Україні від США до одного мільярда доларів протягом одного тижня, зазначив Байден. За словами президента США, новий пакет допомоги включатиме 800 систем протиповітряної оборони (ППО). Швидше за все, йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger, які США вже надавали Україні. "На прохання президента Зеленського ми визначили та допомагаємо Україні отримати додаткові системи ППО більшої дальності, а також ракети до цих систем", - розповів Байден. До пакета належать і 9000 одиниць протитанкового озброєння, які Вашингтон уже раніше передавав Києву. Також це 7000 одиниць стрілецької зброї, включно з кулеметами та гранатометами, а також 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї та снарядів для артилерії та мінометів. США передадуть Україні і дрони, щоправда, Байден не уточнив, які саме.

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Мера Мелітополя Івана Федорова визволили із російського полону. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, Федоров вже поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським. 11 березня Федорова викрали представники російських військ на вулицях Мелітополя. Згодом Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла, що Федорова начебто вивезли до Луганська.

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Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав чернетку мирної угоди, деталі якої раніше опублікувало видання Financial Times, "запитом російської сторони". "Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, - це припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн", - написав він у Twitter.

Раніше Financial Times з посиланням на учасників переговорів писала про те, що Україна та Росія мають на столі мирну угоду з 15 пунктів, одна з умов якої нейтральний статус України та відмова від вступу до НАТО.

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Російська військова авіація скинула бомби на Донецький академічний обласний драматичний театр, розташований у Маріуполі, повідомляє місцева влада. У міській раді Маріуполя заявили, що в приміщенні театру рятувались від бомбардувань мирні жителі. Кількість постраждалих досі залишається невідомою. До 2016 року заклад називався "Донецький академічний ордена Пошани обласний російський драматичний театр".

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Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію припинити війну проти України, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом", - написав у Twitter український лідер. На його переконання, ігнорування рішення Москвою "зажене РФ у ще більшу ізоляцію".

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Країни НАТО мають намір продовжувати надавати Україні практичну підтримку, включно з постачанням зброї. Про це міністри оборони держав Альянсу домовилися на засіданні у Брюсселі. "Сьогодні міністри погодилися, що ми повинні продовжувати надавати значну підтримку Україні, включно з військовими поставками, фінансовою та гуманітарною допомогою", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.

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Під час війни Росії в Україні медичні заклади та медичний персонал атаковані російськими підрозділами з безпрецедентним масштабом, повідомляє Всесвітня організації охорони здоров'я. "Ми ніколи не бачили ніде у світі нападів на сферу охорони здоров'я такого масштабу", - повідомив у середу виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян, цитує AFP. За його словами, криза через війну в Україні "наближається до точки, де система охорони здоров'я в Україні балансуватиме на межі".

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Адміністрація США застерегла Росію від застосування хімічної чи біологічної зброї на території України. Такі дії не залишаться для Москви без "наслідків", заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час переговорів із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Білий дім заявив, що Салліван підкреслив підтримку Вашингтоном України та готовність до подальших санкцій щодо Росії, а також плани подальшого зміцнення східноєвропейських країн НАТО. Якщо Росія "серйозно" зацікавлена ​​в дипломатичному врегулюванні конфлікту, вона повинна припинити бомбардування українських міст і сіл, зазначив далі представник американської адміністрації. Телефонна розмова Саллівана та Патрушева стала контактом на найвищому рівні з часу початку війни Росії в Україні.

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Військові РФ у середу обстріляли з реактивних систем залпового вогню колону цивільних, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі, повідомляє генштаб ЗСУ у Facebook. "Сьогодні, близько 15:30, російськими окупантами-нелюдами було обстріляно з РСЗВ БМ-21 "Град" колону цивільних, які евакуювалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти", - сказано в повідомленні. Кількість постраждалих уточнюється.

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Російські окупанти в середу завдали авіаудари по Бердичеву Житомирської області, повідомляє міністерство внутрішніх справ України. До поліції надійшла інформація про двох травмованих людей та пошкодження будівель.

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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, який раніше у середу разом зі слідчою групою Гаазького трибуналу прибув в Україну, провів відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми погодилися, що необхідно забезпечити повагу до міжнародного гуманітарного права та захист цивільного населення", - наголосив Хан, повідомляється у Twitter МКС. Також прокурор зустрівся у Києві з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою та главою МЗС України Дмитром Кулебою. "Прагнення справедливості вимагає від нас спільної роботи", - зауважив Хан. Головний прокурор МКС розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні 3 березня, після того, як з відповідними зверненнями до трибуналу звернулися представники 39 держав-учасниць МКС.

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Міністерство транспорту Іспанії у середу повідомило про арешт елітної яхти, яка, як вважається, належить керівнику "Роснефти" Ігорю Сечіну, який перебуває нині під західними санкціями. 135-метрова яхта Crescent, пришвартована у порту іспанського міста Таррагона, є однією з найбільших у світі та ходить під прапором Кайманових островів, повідомляє Reuters. У порт Таррагони судно прибуло з вод Італії у листопаді 2021 року, свідчать дані моніторингового ресурсу Marine Traffic.

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Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування за фактом обстрілу російськими військами мирних жителів у Чернігові. За даними слідства, 16 березня о 10-й годині ранку російські військові із вогнепальної зброї обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом біля продуктового магазину. За попередніми даними, загинули 10 мирних жителів, повідомили в офісі генпрокурора.

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Міністерство юстиції України повідомило про запуск інтернет-порталу, на якому збиратимуться всі докази злочинів російських окупаційних військ на українській землі. "Всі вони будуть використані у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Якщо ви стали свідком бойових дій ворога у вашому регіоні, насильства, диверсій тощо, надсилайте всю інформацію на портал dokaz.gov.ua. Чим більше доказів зберемо, тим більше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу і поверне справедливість", - повідомляється на сторінці відомства у Facebook у середу.

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Президент РФ Володимир Путін упевнений, що всі завдання розв'язаної ним війни в Україні буде вирішено, і ця країна не стане "плацдармом для агресивних дій" проти РФ. За його словами, Москва готова обговорювати на переговорах з Києвом "принципові для Росії та для нашого майбутнього питання щодо нейтрального статусу України, щодо демілітаризації та денацифікації". При цьому Путін поклав відповідальність за кровопролиття в Україні не на себе і на свою армію, яка обстрілює українські міста та вбиває мирних жителів, а на "неонацистів" в Україні. "Західні покровителі просто підштовхують київську владу до продовження кровопролиття. Їм постачають все нові партії озброєння, забезпечують розвідданими, надають і іншу допомогу, включаючи направлення військових порадників і найманців", - заявив президент РФ.

Німеччина не підтримала спрямування в Україну миротворців НАТО

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Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) не підтримала пропозицію віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського щодо спрямування до України миротворчої місії НАТО. Про це вона заявила під час засідання міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. "Ми повинні з тверезою головою дбати про те, щоб ця війна не стала війною НАТО", - заявила вона у відповідь на запитання щодо польської ідеї, повідомляє кореспондент DW. На додаткове запитання вона зауважила, що міністри на засіданні обговорюють те, як діяти тепер НАТО у середньо- та довгостроковій перспективі, "але не цю пропозицію" Варшави.

Вона нагадала, що Німеччина підтримує Україну як фінансово, так і поставками озброєнь. "Важливо чітко сказати: ми підтримуємо хоробрих українців у їхній боротьбі проти Росії", - зазначила Ламбрехт. Вона додала, що у Берліні уважно слідкують за заявами з Росії про те, що конвої із західною зброєю там вважатимуть за "законні цілі". "Для нас важливо, щоб зброя надходила туди, куди потрібно в Україні", - заявила німецька міністерка, додавши, що її уряд вживає потрібних заходів безпеки.

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Україна відхилила пропозицію Росії щодо демілітаризації за австрійським чи шведським варіантом із збереженням власної армії, але без наявності іноземних військових баз. "Україна на переговорах з Росією наполягає на підписанні мирного договору та юридичними зобов'язаннями країн-гарантів. На столі переговорів - "українська модель гарантій безпеки", - повідомив член переговорної делегації України Михайло Подоляк у Telegram-каналі. За його словами, "українська модель" означає "жорсткий договір із низкою країн-гарантів, які беруть на себе чіткі юридичні зобов'язання активно перешкоджати атакам на Україну".

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Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу", повідомив у середу президент України Володимир Зеленський. "Завершилось об'єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська - в Україну", - написав він у своєму Twitter.

++16.12++

Росія поки що не перекинула в Україну найманців з арабських країн, заявив на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. "Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, залишки своїх підрозділів з Далекого Сходу - поки що їм не вдається", - цитує його слова "Інтерфакс".

++16.11++

Уряд ФРН має намір виділити 100 мільярдів євро на модернізацію Бундесверу. На засіданні уряду у Берліні у середу було схвалено відповідний законопроєкт та необхідні зміни у федеральному бюджеті. Фонд використовуватиметься, зокрема, для здійснення великих оборонних проєктів. Серед іншого, заплановано закупівлю літаків F-35.

++16.05++

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав США закрити небо над Україною та надати Києву системи протиповітряної оборони. Про це він заявив під час відеозвернення до Конгресу США. "Росія перетворила українське небо на джерело загибелі для тисяч людей. Російські сили вже випустили понад 1000 ракет по Україні, численні бомби, вони використовують дрони, щоб цілеспрямовано вбивати нас. Це терор, якого Європа не бачила 80 років. І ми просимо у всього світу відповіді на цей терор", - сказав він під час промови. Український лідер уточнив, що армія країни потребує зенітно-ракетних комплексів С-300 та інших подібних систем. Як повідомляє CNN з посиланням на джерело серед американських високопосадовців, США та союзники по НАТО вже направили в Україну системи ППО. Начебто йдеться про мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14. Вони мають менший діапазон висот, ніж С-300, проте їхня дальність вища, ніж у ракет Stinger, раніше поставлених в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

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Рада Європи виключила Росію зі свого складу. На початку тижня Парламентська асамблея групи вже ініціювала процес виключення та одностайно висловилась за те, щоб Росію виключили з цієї провідної організації із захисту прав людини на континенті. Глава МЗС України Дмитро Кулеба негайно привітав це рішення. Натомість глава російського МЗС Сергій Лавров сказав, що Росія у будь-якому залишила б Раду Європи.