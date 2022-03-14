 Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2022

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Новини

Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ

За даними спостерігачів, росіяни обіцяють платити сирійцям по 1100 доларів на місяць за участь у війні в Україні.

Сирійцям росіяни обіцяють грошову винагороду за участь у війні проти українців

Сирійцям росіяни обіцяють грошову винагороду за участь у війні проти українців

Росія склала списки близько 40 тисяч бійців сирійської армії та союзних до неї мілітаризованих угруповань, яких вона має намір залучити до війни проти України. Про це у вівторок, 15 березня, повідомили у базованому у Лондоні Сирійському моніторинговому центрі за дотриманням прав людини.

За даними організації, а також за інформацією агенції новин AFP, яка посилається на сирійських активістів на місцях, російські офіцери відкрили центри реєстрації таких найманців на територіях, підконтроольних режиму Башара Асада, який має союзницькі відносини з Росією. "Дотепер понад 40 тисяч сирійців зареєструвалися для того, щоб воювати разом з Росією в Україні", - повідомив голова моніторингового центру Рамі Абдель Рахман.

1100 доларів "зарплати" і 16500 доларів - за смерть

Вимога до найманців, яку ставлять росіяни - наявність бойового досвіду під час 11-річної громадянської війни в Сирії, в якій збройні сили РФ брали участь на боці сирійських проурядових сил. За даними спостерігачів, Росія пропонує сирійцям 1100 доларів місячної платні за участь у війні - при тому, що звичайний солдат у Сирії, зазначає інформагенція, отримує від 15 до 35 доларів на місяць.

До того ж, росіяни обіцяють виплатити сирійцям по 7700 доларів у разі отримання ними поранень, а у випадку смерті - виплатити їхнім сім'ям компенсацію у 16500 доларів. 

Утім, у моніторинговому центрі наголосили, що поки що не володіють підтвердженою інформацією про те, що сирійські найманці вже воюють в Україні. У сирійському уряді у коментарі агенції AFP заперечили, що військові реєструються з метою участі у війні в Україні на боці РФ.

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Напередодні, 14 березня, у генштабі Збройних сил України повідомили, що Росія завербувала понад тисячу найманців у Сирії для війни в Україні та розмістила для них табори на кордоні з Україною у Ростовській (Росія) та Гомельській області (Білорусь). 400 сирійських найманців, за даними Києва, вже прибули до РФ з метою подальшої участі у війні з Україною.

12 березня наміри залучити до війни в Україні сирійських найманців прокоментував президент України Володимир Зеленський. "Ворог придумав завозити найманців проти наших людей. Головорізів із Сирії. З країни, яку руйнували так само, як наразі окупанти знищують Маріуполь та Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм", - сказав він у своєму відеозверненні.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.

  • Волноваха, 12 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.

  • Волноваха

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.

  • Волноваха, 12 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".

  • Донецьк, 14 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.

  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.

  • Лондон

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.

  • Варшава

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.

  • Львів

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.

  • Медика

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.

  • Перемишль

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.

  • Единбург, 13 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".

  • Париж, 13 березня

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".

    Автор: Микола Пермяков


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