Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ

Росія склала списки близько 40 тисяч бійців сирійської армії та союзних до неї мілітаризованих угруповань, яких вона має намір залучити до війни проти України. Про це у вівторок, 15 березня, повідомили у базованому у Лондоні Сирійському моніторинговому центрі за дотриманням прав людини.

За даними організації, а також за інформацією агенції новин AFP, яка посилається на сирійських активістів на місцях, російські офіцери відкрили центри реєстрації таких найманців на територіях, підконтроольних режиму Башара Асада, який має союзницькі відносини з Росією. "Дотепер понад 40 тисяч сирійців зареєструвалися для того, щоб воювати разом з Росією в Україні", - повідомив голова моніторингового центру Рамі Абдель Рахман.

1100 доларів "зарплати" і 16500 доларів - за смерть

Вимога до найманців, яку ставлять росіяни - наявність бойового досвіду під час 11-річної громадянської війни в Сирії, в якій збройні сили РФ брали участь на боці сирійських проурядових сил. За даними спостерігачів, Росія пропонує сирійцям 1100 доларів місячної платні за участь у війні - при тому, що звичайний солдат у Сирії, зазначає інформагенція, отримує від 15 до 35 доларів на місяць.

До того ж, росіяни обіцяють виплатити сирійцям по 7700 доларів у разі отримання ними поранень, а у випадку смерті - виплатити їхнім сім'ям компенсацію у 16500 доларів.

Утім, у моніторинговому центрі наголосили, що поки що не володіють підтвердженою інформацією про те, що сирійські найманці вже воюють в Україні. У сирійському уряді у коментарі агенції AFP заперечили, що військові реєструються з метою участі у війні в Україні на боці РФ.

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Напередодні, 14 березня, у генштабі Збройних сил України повідомили, що Росія завербувала понад тисячу найманців у Сирії для війни в Україні та розмістила для них табори на кордоні з Україною у Ростовській (Росія) та Гомельській області (Білорусь). 400 сирійських найманців, за даними Києва, вже прибули до РФ з метою подальшої участі у війні з Україною.

12 березня наміри залучити до війни в Україні сирійських найманців прокоментував президент України Володимир Зеленський. "Ворог придумав завозити найманців проти наших людей. Головорізів із Сирії. З країни, яку руйнували так само, як наразі окупанти знищують Маріуполь та Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм", - сказав він у своєму відеозверненні.