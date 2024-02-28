План Ізраїлю щодо Сектора Гази: що буде після війни?

Прем'єр Нетаньяху вперше публічно представив план майбутнього Сектора Гази після війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Зокрема в ньому йдеться про те, хто контролюватиме цю територію і хто нею керуватиме.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вперше публічно представив військовому кабінету Ізраїлю план політичного майбутнього Сектора Гази після закінчення війни проти терористів ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала воєнні дії на цій території після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого, за даними ізраїльської сторони, 1160 ізраїльтян загинули. Близько 250 людей взяли в заручники та вивезли до Сектора Гази. 130 із них усе ще утримуються там - живими чи мертвими.

Хто керуватиме Сектором Гази

Поки що у плані Ізраїлю містяться розпливчасті формулювання. Так, зокрема йдеться про те, що керувати Сектором Гази після війни будуть "місцеві чиновники, які мають професійний досвід". Вони не повинні мати "зв'язків із терористичними організаціями або країнами, які підтримують тероризм", і "не повинні отримувати від них гроші". Хто саме мається на увазі, зараз не зрозуміло. Чиновники з Палестинської національної адміністрації (ПНА) на Західному березі річки Йордан у плані чітко не згадуються. Але при цьому й не виключається, що вони зможуть брати участь в управлінні Сектором Гази після війни.

Контроль за безпекою гарантуватиме ЦАХАЛ

За інформацією газет Times of Israel і Haaretz, "повний контроль" над безпекою у всьому Секторі Гази гарантуватиме ізраїльська армія, усі військові структури ХАМАСу буде зруйновано. Відповідно до плану, ЦАХАЛ може проводити операції у Секторі Гази в будь-який час, а свободу його дій "нічим не обмежено".

Ізраїльський солдат під час операції ЦАХАЛу проти бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази Фото: Tsafrir Abayov/AP Photo/picture alliance

Згідно з повідомленнями ЗМІ, встановленню більш ефективного контролю сприятиме нова дорога, яка поділить Сектор Гази на північ та південь. Однак спостерігачі побоюються, що Ізраїль може використати її, щоб перешкоджати поверненню на північ Сектора Гази палестинців, які втікали на південь, рятуючись від воєнних дій.

Як повідомляє видання Haaretz, план передбачає створення буферної зони між Ізраїлем та Сектором Гази, яку контролюватиме армія Ізраїлю і до якої не зможе повернутися цивільне населення. Така буферна зона зменшить територію Сектора Гази, де житимуть люди. Крім того, Ізраїль зможе проводити операції на кордоні між Єгиптом та Сектором Гази та встановить огорожу на півдні, на кордоні, щоб припинити контрабанду до Сектора Гази.

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Закриття UNRWA

Ще однією метою Нетаньяху після закінчення війни є закриття Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA). Ізраїльський прем'єр звинувачує цю структуру ООН у тому, що до її складу проникли члени палестинського радикального руху ХАМАС, визнаного у багатьох країнах, зокрема США та Німеччині, терористичним. Багато співробітників агентства, за даними Нетаньяху, брали участь у нападі ХАМАСу на Ізраїль. ООН звільнила співробітників, про яких йшлося, і розпочала внутрішнє розслідування. У відповідь на звинувачення Ізраїлю щодо UNRWA низка країн, зокрема США та Німеччина, припинили фінансування цієї структури.

Зруйновані під час воєнних дій Ізраїлю проти ХАМАСу будівлі у Секторі Гази Фото: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

У плані щодо Сектора Гази Нетаньяху, судячи з усього, не врахував побажань кількох ультраправих міністрів у своєму уряді, які вимагали, аби Сектор Гази віддали ізраїльським поселенцям. Два міністри навіть закликали до того, щоб поселити палестинців за межами цієї території. Нетаньяху в січні цього року відкинув ідею створення єврейських поселень у Секторі Гази. Держсекретар США Ентоні Блінкен також розкритикував цю пропозицію. Розширення ізраїльських поселень на Палестинських територіях перешкоджає миру, заявив він.

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Ізраїль проти рішення за принципом "двох держав"

Водночас Нетаньяху, як і раніше, відмовляється від врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту за принципом "двох держав" (принципу співіснування двох суверенних держав - Палестини та Ізраїлю. - Ред.), чого хотіла б міжнародна спільнота. Тим самим він суперечить цілям США. Вашингтон робить ставку на те, що управління Сектором Гази знову перейде до чиновників із реорганізованої Палестинської національної адміністрації (ПНА) під керівництвом Махмуда Аббаса. Проте чи готові на це у самій ПНА? Один із її представників відкинув план Ізраїлю. "Сектор Гази буде частиною незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі", - заявив він палестинському інформагентству WAFA.