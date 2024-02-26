Кабінету Нетаньяху представили план операції в Рафасі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) представила військовому кабінету країни план наземної операції в місті Рафах, розташованому на півдні Сектора Гази, а також план евакуації цивільного населення з зони бойових дій. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в ніч на понеділок, 26 лютого.

Як вказує агенція AFP, заява оприлюднена напередодні очікуваного початку наземної операції Армії оборони у Рафасі. Це місто Нетаньяху називає "останнім бастіоном" терористичного ісламістського руху ХАМАС, який здійснив масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нетаньяху не має наміру відмовлятися від операції в Рафасі

Незважаючи на переговори про припинення вогню, що тривають зараз, прем'єр Ізраїлю має намір без зволікань затвердити план наступальної операції в Рафасі, пише агенція dpa. Сам Нетаньяху оголосив, що хоче скликати засідання свого кабінету на початку тижня з метою схвалення цього плану.

Рафах розташований на кордоні Сектора Гази з Єгиптом. Після початку військової операції Ізраїлю проти терористів у Секторі Гази місто прийняло понад мільйон біженців. З огляду на цю обставину, низка союзників Ізраїлю, зокрема США, закликали проявити стриманість. Однак Нетаньяху не має наміру відмовлятися від військової операції в Рафасі. За його словами, домогтися поставленої перед Ізраїлем у війні мети - знищення бойовиків - буде неможливо, якщо в Рафасі залишаться чотири батальйони ХАМАС.

Зазначають, що уряд Ізраїлю схвалив і план із постачання гуманітарної допомоги до Сектора Гази, покликаний запобігти "мародерству на півночі та в інших районах".

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 29 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

У межах шестиденного режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня 2023 року, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У владі бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 130 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.

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