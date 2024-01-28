В ООН покарають співробітників, причетних до атак на Ізраїль

За словами генсека ООН, причетних до нападу ХАМАСу на Ізраїль співробітників UNRWA буде покарано. Розглядають і кримінальне переслідування. Водночас Антоніу Гутерріш закликав не припиняти фінансування агентства.

Організація Об'єднаних Націй закликала країни, які призупинили фінансування Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA), переглянути своє рішення. В ООН пообіцяли покарати співробітників, причетних до нападу бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль. "Хоча я розумію їхню стурбованість - я сам був нажаханий цими звинуваченнями, - я рішуче закликаю уряди, які призупинили свої внески, принаймні гарантувати безперервну діяльність UNRWA", - заявив у неділю, 28 січня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він запевнив, що кожен співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності. За його даними, два мільйони людей в Секторі Гази щодня залежать від гуманітарної допомоги, яку надає агентство.

За словами Гутерріша, зокрема може йтися і про кримінальне переслідування співробітників. Агентство Reuters зазначає, що до цього в ООН рідко доходить, оскільки більшість її співробітників користуються так званим функціональним імунітетом, який може зняти генсек ООН.

Як повідомив Гутерріш, із 12 співробітників UNRWA, яких підозрюють у причетності до нападу, дев'ятьох уже звільнено, один загинув, а особи двох інших з'ясовують.

Переглянути свої рішення про призупинення фінансування UNRWA, перш ніж воно "буде змушене призупинити свою гуманітарну допомогу", закликав також Філіппе Лаццаріні, генеральний комісар цього агентства. "Від цієї підтримки залежать життя людей у Секторі Гази, а також регіональна стабільність", - йдеться в заяві Лаццаріні.

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Дев'ять країн призупинили фінансування UNRWA

Після заяв Ізраїлю про те, що 12 співробітників UNRWA були причетні до нападу терористичної організації ХАМАС 7 жовтня, вже дев'ять країн, включно з головними донорами США і Німеччиною, призупинили фінансування агентства. До таких кроків вдалися також Австралія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія та Швейцарія. Наразі у зв'язку зі звинуваченнями Ізраїлю в ООН проводять розслідування.

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