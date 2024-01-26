Суд ООН зобов'язав Ізраїль запобігти геноциду в Газі

У Гаазі не стали вимагати припинення воєнної операції ЦАХАЛу проти ХАМАСу в Секторі Гази, але наказали запобігти актам геноциду та сприяти доставці гуманітарної допомоги палестинцям.

Міжнародний суд Організції Об'єднаних Націй (ООН) у Гаазі постановив у п'ятницю, 26 січня, що має юрисдикцію виносити рішення щодо запобіжних заходів у позові Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю. Суд заявив, що не припинить розгляд справи, як того вимагав Ізраїль, повідомляє Reuters.

ПАР звинувачує Ізраїль в порушенні Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, зокрема у "геноцидних діях, які мають на меті знищення значної частини палестинської національної, расової та етнічної групи". ПАР закликала суд у Гаазі зобов'язати Ізраїль негайно припинити свої воєнні операції в Секторі Гази та забезпечити ндходження гуманітарної допомоги до палестинців.

Що постановив суд

Суд зобов'язав Ізраїль утриматися від будь-яких дій, які можуть підпадати під конвенцію про злочин геноциду, а також запобігати і карати будь-які підбурювання до геноциду.

Також суд зобов'язав Ізраїль сприяти доставці гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Водночас він не наказав Ізраїлю припинити воєнну операцію у Секторі Гази проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки терористичною організцією, передає AFP.

На даному етапі суд не розглядав питання про те, чи дійсно Ізраїль чинить геноцид у Секторі Гази - цей процес займе кілька років.

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Реакція Ізраїлю

Ізраїль називає позов ПАР "грубо спотвореною історію" та наполягає, що якщо якісь акти геноциду і були вчинені - то проти Ізраїлю під час нападу ХАМАСу 7 жовтня. "Проводячи операцію в Газі, Ізраїль прагне не знищити народ, а захистити народ - свій народ, який зазнає нападів", - сказав провідний ізраїльський юрист у справі Таль Беккер.

Першим ізраїльським чиновником, який прокоментував рішення суду, став міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір. "Гаага - шмаага", - написав він у соціальній мережі Х.

Раніше прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже натякав, що Ізраїль не підкориться жодному рішенню, заявивши, що "ніхто нас не зупинить", навіть вердикт Гаазького суду.

Хоча рішення Міжнародного суду ООН є юридично обов'язковими, він не має механізму для забезпечення їхнього виконання, і вони іноді повністю ігноруються - наприклад, суд наказав Росії припинити вторгнення в Україну.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1400 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. Ізраїльськ рмія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 26 тисячі палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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