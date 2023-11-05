Нетаньяху відсторонив міністра за слова про ядерний удар

Міністр у справах спадщини Аміхай Еліяху назвав "метафоричними" свої слова про те, що застосування ядерної бомби в Секторі Газі - одна з можливостей. Його розкритикували ізраїльські політики та відсторонив прем'єр.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відсторонив у неділю, 5 листопада, міністра у справах спадщини Аміхая Еліяху від участі в засіданнях уряду на невизначений термін після того як той заявив про можливість завдання ядерного удару по Сектору Гази.

Відповідаючи в інтерв'ю радіо Kol Berama на запитання, чи слід скинути атомну бомбу на Газу, Еліяху сказав: "Це одна з можливостей". Ці слова викликали широкий резонанс в Ізраїлі.

Міністр оборони Йоав Галант назвав такі висловлювання "безпідставними та безвідповідальними", додавши, що він радий, що "це не ті люди, які відповідають за безпеку Ізраїлю". Як зауважує Times of Israel, Еліяху не є членом воєнного кабінету та не входить до ширшого кабінету з питань безпеки.

Член воєнного кабінету Бенні Ганц зазначив, що слова Еліяху "шкодять шляху і цінностям Ізраїлю, завдають великої політичної шкоди і, що найгірше, - додають болю сім'ям тих, кого викрали з їхніх будинків" терористи палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Лідер опозиції Яір Лапід закликав Нетаньяху негайно звільнити міністра, назвавши його коментарі "жахливим і божевільним висловлюванням", яке "образило сім'ї полонених, ізраїльське суспільство та завдало шкоди нашому міжнародному авторитету". "Присутність екстремістів в уряді ставить під загрозу успіх цілей війни - перемогу над ХАМАСом, і повернення заручників", - заявив він.

"Метафора", "відірвана від реальності"

Сам Нетаньяху назвав слова Еліяху "відірваними від реальності". "Ізраїль і Армія оборони (ЦАХАЛ) діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти заподіянню шкоди тим, хто не причетний", - запевнив він.

Водночас Нетаньяху зауважив, що сам Еліяху згодом пояснив, що висловився "метафорично", додавши, що це "мало бути зрозуміло всім, у кого є мізки".

Міністра відсторонили на поки що невизначений строк. Тим часом Ynet пише, що на умовах анонімності деякі члени уряду назвали це рішення Нетаньяху "смішним". "Засідання уряду все одно майже не проводяться, і більша частина роботи проводиться в раундах голосувань по телефону", - пояснили вони.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та Євросоюзі, терористичною організацією, здійснив масштабний напад: бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 осіб. Терористи також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, контрольованому ХАМАСом, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 10 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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Як мешканці кібуца Беері оговтуються від нападу ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video