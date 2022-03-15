Міжнародний суд ООН наказав РФ припинити війну в Україні

Міжнародний суд ООН в Гаазі наказав Росії припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 16 березня, постановісуду про тимчасові заходи у справі, в якій Україна звинувачує Російську Федерацію у геноциді.
Суд також зобов'язав РФ припинити будь-яку підтримку самопроголошених "Донецької та Луганської народної республік" на Донбасі.
Читайте також: Понад половина українців переконані, що РФ прагне їх знищити - опитування
"Російська Федерація повинна гарантувати, що будь-які військові чи нерегулярні збройні формування, які можуть бути керовані чи підтримувані нею, а також будь-які організації чи особи, яких вона може керувати, не вживатимуть подальших заходів у цих операціях", - йдеться у постанові суду.
Рішення ухвалили 13 голосами проти двох. Проти голосували Росія та Китай.
Читайте також: Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна
Суд наголошує, що під час розслідування справи щодо геноциду Росії в Україні обидві сторони мають утриматися від будь-яких кроків, що можуть ускладнити ситуацію або загострити суперечку. Нагадаємо, Росія відмовилася виступати відповідачем у справі про геноцид проти України. Втім, це не позбавляє суд ООН права взяти до розгляду позов України.
Коментуючи постанову, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ігнорування рішення Москвою "зажене РФ у ще більшу ізоляцію".
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Літня жінка - жителька однієї з обстріляних житлових багатоповерхівок у Києві, 15 березня. Знищені обстрілами житлові будинки, розбомблені українські міста, біженки з дітьми та акція протесту на російському телебаченні - фотографії часів війни Росії проти України.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Квартира в київському будинку, який був обстріляний російськими військами 14 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Мер Києва Віталій Кличко біля обстріляного військами РФ житлового будинку в Києві, 14 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Ранок після обстрілу військами РФ житлових будинків у Києві, 15 березня. Увечері цього дня починається довга 35-годинна комендантська година - до 17 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Столиця України тримає оборону. Один з блокпостів, 14 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Російські війська також продовжують бомбардувати й обстрілювати інші українські міста. Цю світлину зроблено у Харкові 14 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Зруйнований бомбардуваннями та обстрілами житловий будинок у центрі Харкова, 14 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
"Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Акція протесту редакторки Марини Овсянникової під час випуску новин російського Першого каналу 14 березня викликала активну реакцію в соцмережах - від підтримки до тверджень, що така акція не могла відбутися в прямому ефірі.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Плакат в Лубнах Полтавської області
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
КПП Медика на кордоні з Польщею. Від початку масштабного наступу військ РФ Україну залишили вже понад три мільйони біженців. Про це 15 березня повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ).
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.
-
Війна в Україні - 15.03.2022
Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.
Автор: Микола Пермяков