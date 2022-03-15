Міжнародний суд ООН наказав РФ припинити війну в Україні

Міжнародний суд ООН в Гаазі наказав Росії припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 16 березня, постановісуду про тимчасові заходи у справі, в якій Україна звинувачує Російську Федерацію у геноциді.

Суд також зобов'язав РФ припинити будь-яку підтримку самопроголошених "Донецької та Луганської народної республік" на Донбасі.

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"Російська Федерація повинна гарантувати, що будь-які військові чи нерегулярні збройні формування, які можуть бути керовані чи підтримувані нею, а також будь-які організації чи особи, яких вона може керувати, не вживатимуть подальших заходів у цих операціях", - йдеться у постанові суду.

Рішення ухвалили 13 голосами проти двох. Проти голосували Росія та Китай.

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Суд наголошує, що під час розслідування справи щодо геноциду Росії в Україні обидві сторони мають утриматися від будь-яких кроків, що можуть ускладнити ситуацію або загострити суперечку. Нагадаємо, Росія відмовилася виступати відповідачем у справі про геноцид проти України. Втім, це не позбавляє суд ООН права взяти до розгляду позов України.

Коментуючи постанову, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ігнорування рішення Москвою "зажене РФ у ще більшу ізоляцію".