У Гаазі почали слухання щодо "геноциду" Ізраїлю в Газі

ПАР закидає Ізраїлю геноцид палестинців і вимагає в Міжнародному суді ООН припинення бойових дій у Секторі Гази. Нетаньяху наголошує, що ЦАХАЛ бореться з терористами ХАМАС, а не з цивільними.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Гаазі розпочав у четвер, 11 січня, слухання за позовом Південно-Африканської Республіки (ПАР) з вимогою термінового зупинення воєнної кампанії Ізраїлю в Секторі Гази. На думку ПАР, Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців.

На першому засіданні 11 січня суд заслухає аргументи ПАР, а наступного дня - відповідь Ізраїлю на ці звинувачення.

Як пише Reuters, рішення щодо надзвичайних заходів у цій справі винесуть пізніше цього місяця, тоді як вердикту щодо звинувачень в геноциді можна очікувати роками.

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Нетаньяху: Ізраїль бореться з ХАМАС, а не з цивільними

Влада ПАР подала позов проти Ізраїлю наприкінці 2023 року. Вона закидає Ізраїлю порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав позов принциповою позицією країни.

Ізраїль звинувачення у геноциді цивільних палестинців відкидає, наголошуючи, що "бореться проти терористів ХАМАС відповідно до міжнародного права". Перед початком суду прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вкотре запевнив, що не має наміру ані довгостроково окупувати Сектор Гази, ані виганяти звідти цивільне населення.

За його словами, ізраїльська армія (ЦАХАЛ) робить все можливе, щоб мінімізувати шкоду цивільним, тоді як ХАМАС робить все, щоб використовувати мирних жителів як живий щит. Зокрема, ізраїльські військові постійно попереджають цивільне населення про необхідність покинути зони бойових дій.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в США та ЄС терористичною організацією, 7 жовтня здійснило масштабний напад на Ізраїль: завдало масованого ракетного удару, вторгнулось на його територію та влаштувало наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну: армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули понад 21 тисяча палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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Як мешканці кібуца Беері оговтуються від нападу ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video