"Провчити Гутерріша": Ізраїль не дасть візи працівникам ООН

У зв'язку з висловлюваннями Антоніу Гутерріша про те, що напад ХАМАСу не стався "у вакуумі", Ізраїль не видаватиме візи працівникам ООН. Генсека звинуватили у виправданні тероризму та закликали подати у відставку.

Ізраїль відмовлятиме у видачі віз представникам Організації Об'єднаних Націй після висловлювань генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, які в країні сприйняли як виправдання нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС. - Ред.). Про це заявив посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, повідомляє у середу, 25 жовтня, The Times of Israel.

"Через його висловлювання ми відмовимо у видачі віз представникам ООН. Ми вже відмовили у візі заступнику генсека з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок", - сказав Ердан в інтерв'ю Army Radio.

Скандал в ООН: що сказав Гутерріш

Напередодні на засіданні Ради Безпеки ООН Гутерріш розкритикував ізраїльські контратаки у Секторі Гази, заявивши про "очевидні порушення міжнародного гуманітарного права".

Генсек засудив напад ХАМАСу на Ізраїль, але заявив, що той не "відбувся у вакуумі", а "палестинці протягом 56 років перебував під ізраїльською окупацією".

Згодом він написав у соціальних мережах, що гнів палестинського народу не може виправдовувати жахливі атаки ХАМАСУ, але й ці страшні напади не можуть виправдовувати "колективне покарання" палестинського народу.

Ізраїль вимагає відставки генсека ООН

Після цієї заяви Гутерріша міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відмовився від запланованої з ним цього дня зустрічі. "Після 7 жовтня (нападу ХАМАСу на Ізраїль. - Ред.) немає місця для збалансованої позиції", - наголосив він.

Своєю чергою посол Ізраїлю в ООН Ердан зажадав відставки Гутерріша. За його словами, генсек виявляє "розуміння до кампанії масового вбивства дітей, жінок і літніх людей", тому не гідний очолювати ООН.

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