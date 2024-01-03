США засудили заяви Ізраїлю про відселення палестинців з Гази

У Держдепі США назвали заяви двох ізраїльських міністрів про переселення палестинців з Сектора Гази "провокаційною і безвідповідальною" риторикою та закликали зупинитися.

Державний департамент США розкритикував нещодавні заяви двох ізраїльських урядовців, які виступили за переселення палестинців за межі Сектора Гази, назвавши їхні слова "провокаційними та безвідповідальними".

"Ця риторика є запальною і безвідповідальною. Уряд Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністр, неодноразово і послідовно заявляв нам, що такі заяви не відображають політику ізраїльського уряду", - заявили в Держдепартаменті 2 січня, наголосивши, що подібні висловлювання повинні "негайно припинитися".

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Напередодні міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич закликав палестинців у Газі покинути обложений анклав. В інтерв'ю радіо армії Ізраїлю він заявив, що "якщо ми діятимемо правильно (...) ми будемо жити в Секторі Гази", пише dpa.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір сказав, що наступ на Газу дає "можливість зосередитися на заохоченні міграції жителів".

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У Держдепі наголосили, що "Газа є і залишиться палестинською землею", де радикальне ісламістське угруповування ХАМАС "більше не контролюватиме її майбутнє і де не буде терористичних угруповань, здатних загрожувати Ізраїлю".

Бен-Ґвір уже відреагував на критику, заявивши, що "при всій повазі до США, Ізраїль не є ще однією зіркою на американському прапорі". "Сполучені Штати - наш найкращий друг, але насамперед ми будемо робити те, що найкраще для держави Ізраїль. Виселення сотень тисяч людей з Гази дозволить жителям периферії Гази повернутися додому", - написав він у соціальній мережі Х.

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