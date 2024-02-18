Байден: Боротимусь за допомогу Україні

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив упевненість у тому, що Вашингтон виділить новий пакет військової допомоги Києву. Неможливість узгодити в Конгресі нове фінансування військової допомоги США Україні продемонструвала б "абсурдну" та "неетичну" поведінку американських законодавців, заявив голова Білого дому журналістам у суботу, 17 лютого.

"Я боротимуся за те, щоб вони (Збройні сили України. - Ред.) отримали боєприпаси, яких потребують", - запевнив Байден. Обидві партії у законодавчому органі США, як і американський народ, підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, зазначив він.

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Глава Білого дому у розмові з репортерами прокоментував відведення українських військових із Авдіївки під Донецьком. "Українським солдатам довелося нормувати боєприпаси через скорочення запасів через бездіяльність Конгресу", - зазначив президент США. Це спричинило "перші помітні успіхи Росії за останні кілька місяців", додав американський лідер.

Зеленський: Київ вірить у мудрість Конгресу США

Своєю чергою президент України наголосив, що він "радий, що може розраховувати на повну підтримку" Байдена. Київ "вірить у мудре рішення Конгресу США", написав Зеленський у своїх соцмережах. "Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності", - наголосив глава української держави.

Законопроєкт на розгляді конгресменів

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат (верхня палата Конгресу США) схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

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Тепер цей документ має схвалити Палата представників (нижня палата Конгресу США), де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав законопроєкт "свідомо непрохідним". Причина нібито в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія. Нині до кінця лютого конгресмени перебувають на канікулах.