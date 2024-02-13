Чи здатний ЄС надати Україні достатньо зброї без США?

Буксування військової допомоги Україні з боку США породжує роздуми про те, чи здатен Захід достатньо підтримати Україну без Вашингтону. DW з'ясовувала, чи в змозі ЄС надати Україні необхідну військову допомогу.

На тлі нещодавнього провалу голосування щодо 60-мільярдного пакета допомоги Україні у Сенаті США багато політиків у Німеччині та Європі занепокоєні тим, як може виглядати західна допомога Києву в тому разі, якщо США перестануть її надавати. Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот (Michael Roth) каже, що блокування допомоги Україні в американському Конгресі демонструє, "що може загрожувати, якщо у листопаді Дональда Трампа знову оберуть до Білого дому". "Безпека Європи раптом вже не буде гарантована", - застеріг він, а також зазначив, що майбутнє "вільної та незалежної України опиниться у великій небезпеці".

50-мільярдний пакет від ЄС не передбачає військової допомоги

На початку лютого главам держав та урядів Євросоюзу вдалося домовитися про допомогу Україні обсягом 50 мільярдів євро - раніше проти закладення цієї суми в чотирирічний бюджет ЄС виступала Угорщина. Утім, ці кошти не призначені для військової допомоги, пояснює в розмові з DW запрошений професор із трансатлантичних відносин у Європейському коледжі в Брюгге Бруно Лете. Натомість ідеться про цивільну допомогу, приміром, на зарплати вчителям або ж утримання державного апарату. У випадку ж з американською допомогою йдеться передусім про військову допомогу та зброю, каже він.

Військова допомога країн ЄС

Що ж стосується військової допомоги країн ЄС, то вони останнім часом хоч і наздоганяють американців, але саме США на даний момент залишаються найбільшим донором українських збройних сил. За підрахунками Інституту світової економіки в німецькому Кілі, оприлюдненими в грудні минулого року, обсяг американської військової допомоги Києву становив загалом 44 мільярди євро. Водночас, як повідомив у січні верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, ЄС та його члени передали Україні військової допомоги загалом на 28 мільярдів євро. Для України допомога зі США є критично важливою, каже Лете.

Американський Сенат поки що не зміг ухвалити пакет допомоги України на 60 мільярдів доларів Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Каміль Гранд з Європейської ради міжнародних відносин так само констатує, що зменшення допомоги Україні зі США може стати проблемою для ЄС. За словами колишнього заступника генсека НАТО з питань оборонних інвестицій, Європа хоч і суттєво збільшила обсяги військової допомоги, але досі не може надати Україні те, що можуть США.

Європейці не хочуть допомагати Україні більше?

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) протягом останніх тижнів неодноразово наголошував на тому, що не всі члени ЄС роблять достатньо в питаннях військової допомоги Україні. Під час спеціального саміту ЄС щодо України він обговорив це питання із іншими главами держав та урядів, повідомив він журналістам.

Тема військової допомоги для України перебуває також у центрі уваги європейських інституцій. Напередодні спецсаміту ЄС Європейська зовнішня служба провела опитування серед країн-членів Євросоюзу. 20 з 27 країн надали інформацію щодо допомоги Україні, 13 із них назвали конкретні цифри, повідомив DW один із європейських дипломатів. Напередодні саміту Жозеп Боррель назвав цифру у 21 мільярд євро військової допомоги від країн ЄС, обіцяної на 2024 рік. Для порівняння: у випадку із заблокованими коштами у США йдеться про майже 56 мільярдів.

Передусім на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі північноєвропейські країни надали Україні багато допомоги, тоді як решта Європи досі пасе задніх, зазначає Каміль Гранд. Німеччина, за його словами, зараз наздоганяє, тоді як інші держави дещо відстають, приміром, Франція.

Виробництво артснарядів німецькою компанією Rheinmetall Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Крім того, не кожна з 27 країн-членів ЄС розуміє під допомогою одне й те саме, наголошує в розмові з DW експерт Бруно Лете. Приміром, багато східноєвропейських країн, особливо балтійські, відстоюють позицію, що Україні потрібно дати все, аби вона перемогла, натомість інші країни хочуть надати достатньо засобів лише для самооборони, зазначає Лете.

Чи в змозі Європа достатньо допомогти Україні зброєю

Водночас експерт сумнівається, що європейці в принципі в змозі перекрити нестачу допомоги з боку США. На його думку, ЄС не вистачає передусім необхідних озброєнь, а промисловість не в стані їх виробити.

Так само й Гранд зазначає, що ЄС потрібно надто багато часу для ухвалення рішень та укладання угод. Приміром, за його словами, саме з цієї причини Євросоюз не в змозі надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, як це було обіцяно. Експерт зазначає, що покращення хоч і спостерігаються, але обсяги виробництва європейської оборонної промисловості в деяких сферах досі залишаються надто малими.

На пресконференції за підсумками спецсаміту ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що до березня Україна отримає загалом щонайменше 520 тисяч одиниць артилерійських снарядів. Водночас вона анонсувала стратегію оборонної промисловості, метою якої є краща координація на рівні всього ЄС. А Жозеп Боррель під час візиту до Києва пообіцяв, що до кінця року Україна отримає від ЄС понад один мільйон снарядів.