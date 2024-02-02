"ЄС - не угорський базар": німецькі ЗМІ про спецсаміт ЄС

Німецька преса активно коментує підсумки спеціального саміту Євросоюзу, який відбувся 1 лютого й на якому лідери усіх 27 держав-членів, включаючи Угорщину, підтримали виділення Україні фінансового пакету допомоги обсягом у 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Перед цим проти цього рішення категорично виступав угорський прем'єр Віктор Орбан й пропонував натомість виділяти допомогу Києву щорічно як компромісний варіант. Зрештою, під тиском європейських партнерів він погодився підтримати таку важливу для Києва багатомільярдну допомогу.

"Капітуляція Орбана"

"Капітуляція Орбана" - з таким заголовком пише про саміт газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Усе відбулося досить швидко у четвер вранці в Європейській Раді. У порівнянні з галасом, який здійняв Орбан протягом останніх тижнів, те, що глави держав та урядів змогли домовитися про новий пакет допомоги Україні невдовзі після початку їхньої зустрічі, здається капітуляцією", - зазначає видання. Автор припускає, що Орбан на саміті ЄС "був зацікавлений у шоу принаймні не менше, ніж у самій справі", й угорському прем'єру вдалося "знову продемонструвати себе як європейського обструкціоніста".

"Однак у змістовному плані він нічого не домігся", - зазначає FAZ, адже Україна зрештою отримає 50 мільярдів євро допомоги, виділення яких Орбан заблокував на останньому засіданні Європейської Ради у грудні минулого року. Узгоджений лідерами ЄС перегляд допомоги через два роки не змінює того факту, що ці гроші вже включені до бюджету і можуть бути знову вилучені з нього лише одноголосно, нагадує FAZ. "Орбан втратив право вето з цього питання. А сама Угорщина і надалі не отримає нічого із замороженої фінансової допомоги ЄС. Це другий важливий результат саміту. Якщо Орбан і мав якусь відчутну ціль, то це була спроба використати українське досьє для розблокування заблокованих коштів ЄС для своєї країни", - зауважує видання.

Берлінське видання Die Tageszeitung (TAZ), аналізуючи результати саміту, доходить висновку, що "попри внутрішню напруженість, ЄС зміг взяти на себе роль лідера". "Єдність і рішучість західних країн є проблемою для Путіна, тому він постійно шукає партнерів, які могли б порушити цей баланс. Допомога Україні у розмірі 50 мільярдів євро - це набагато більше, ніж порятунок економіки країни, яка бореться з потужним і жорстоким агресором. Це, швидше, чіткий сигнал, що Європа розуміє, що поставлено на карту", - пише taz.

Видання зазначає далі, що загроза, яку становить Росія, "є реальною, навіть якщо вона може здатися комусь на даний момент абсурдною". "Чим довше Україна зможе протистояти Росії завдяки підтримці своїх західних партнерів, тим довше жоден ранок в країнах ЄС не буде починатися з вибухів російських ракет у небі", - коментує видання.

"Орбан загрався"

На важливості досягнутого рішення наголошує й мюнхенська Süddeutsche Zeitung (SZ). Газета нагадує, що лише одного Орбана, якому протистояли лідери інших 26 держав ЄС, було достатньо для блокування рішення про виділення допомоги Києву, але цього разу угорський лідер опинився у цілковитій ізоляції. "Зрештою, йшлося не лише про внутрішньоєвропейські справи, бюджетні питання та формулювання у декларації саміту - речі, щодо яких у Брюсселі завжди можна знайти творчі компроміси. Цього разу на кону стояла єдність Європи, єдність 27 країн у підтримці України, а отже - захист європейської безпеки. Ніщо інше, як майбутнє цього союзу, в якому більшість урядів вже давно втратили терпіння щодо Угорщини", - зазначає Süddeutsche Zeitung.

Видання констатує, що ніхто з лідерів ЄС більше не був готовий йти на жодні поступки Орбану. "Вкотре вислуховувати довгі роз'яснення Орбана про його фундаментально іншу позицію щодо війни в Україні, за словами учасників (саміту. - Ред.), було на межі терпіння. (…) Можна також сказати: "Орбан загрався", - пише SZ.

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Газета Rheinische Post з Дюссельдорфа, аналізуючи підсумки саміту, задається питанням стосовно того, навіщо Орбану було докладати стільки зусиль. "Невдалий дводенний саміт у грудні, шість тижнів запеклих переговорів між Брюсселем і 27 столицями країн-членів, дорогі поїздки туди й назад глав держав і урядів, делегацій і сил безпеки - і все це лише для того, щоб перегляд заблокованих європейських мільярдів для Угорщини відбувався справді відповідно до закону, як це завжди підкреслювалося? І заради того, щоб 50 мільярдів євро допомоги для України суто теоретично можна було переглянути, якщо країни ЄС ухвалять відповідне рішення одноголосно? За змістом це ніщо й виглядає лише найменшим з можливих фігових листків для Віктора Орбана, щоб йому не довелося їхати додому зовсім голим", - зауважує видання.

Однак автор статті попереджає, що такий "прорив" на спецсаміті "аж ніяк не є приводом для тривалого полегшення", адже легко знайтися може новий привід для чергових суперечок між членами ЄС.

"ЄС - не угорський базар"

Натомість газета Kölnische Rundschau з Кельну зазначає, що лідери ЄС, досягнувши згоди на саміті, змогли "проскочити повз катастрофу". На думку автора статті, "останні епізоди показали, що маневри угорського прем'єр-міністра наразі становлять ризик для майбутнього і безпеки" Євросоюзу. "Фактично, ніхто не розумів, чому він так довго тримався за своє право вето, постійно підкріплюючи його новими причинами", - пише видання.

"Чому ж він так швидко поступився? Адже Орбан любить видавати себе за борця, який протистоїть ЄС. Хороша новина полягає в тому, що все сталося навпаки: партнери виступили проти нього. Якби він продовжував свою блокаду, весь проєкт ЄС був би поставлений під сумнів. І тому вже давно настав час дати Угорщині зрозуміти, що глави держав і урядів більше не готові терпіти залякування з боку порушника спокою. Вони твердо продемонстрували, що ЄС - це не угорський базар і не місце для деструктивних ігрищ", - підсумовує Kölnische Rundschau.