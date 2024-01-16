Орбан підтримує фіндопомгу Україні, але не з бюджету ЄС

Якщо допомога Україні надаватиметься поза рамками бюджету ЄС, то Будапешт готовий підтримати це, заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. З цим погодився і словацький прем'єр Роберт Фіцо.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність підтримати виділення Україні фінансової допомоги з боку Європейського Союзу (ЄС). Відповідну заяву Орбан зробив у вівторок, 16 січня, після зустрічі зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо у Будапешті. За словами Орбана, Будапешт підтримає надання Україні фіндопомоги, однак лише у тому разі, якщо це проводитиметься поза рамками бюджету ЄС.

"Угорщина готова підтримати Україну, вона зробить це з власного бюджету, вона не хоче брати кредити спільно з кимось, і не хоче, щоб це питання було включено до бюджету (ЄС. - Ред.)", - сказав Орбан на пресконференції, цитує інформагенція AFP. "Якщо ми хочемо допомогти Україні... ми повинні зробити це без шкоди для бюджету ЄС", - додав він.

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"Виділення 50 мільярдів євро з бюджету ЄС (як фінансової допомоги Україні. - Ред.) на чотири роки вперед є порушенням бюджетного менеджменту та національних інтересів. Ми навіть не знаємо, що станеться через три місяці", - сказав Орбан.

Фіцо назвав пропозицію Орбана "раціональною і змістовною"

Водночас Роберт Фіцо, виступаючи разом з Орбаном, сказав, що пропозиція Угорщини є "раціональною і змістовною". "Якщо всі 27 країн ЄС хочуть схвалити перегляд бюджету і домовитися про допомогу Україні, до Угорщини потрібно прислухатися, з нею потрібно вести переговори і знайти спільне рішення з Угорщиною", - висловився Фіцо.

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Обидва лідери критично ставляться до надання допомоги Україні, хоча Фіцо підтримав надання пакета допомоги, який Орбан ветував у грудні, нагадує AFP. Орбан є одним з небагатьох європейських лідерів, які з початку війни Росії проти України ще не провели жодних офіційних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Через кілька днів після того, як Орбан наклав вето на допомогу ЄС, Зеленський запропонував провести прямі переговори з ним, щоб "знайти рішення" щодо розбіжностей. Зустріч міністрів закордонних справ Угорщини й України запланована на 29 січня, щоб підготувати ґрунт для можливої зустрічі між лідерами обох держав. Спецсаміт ЄС щодо фінансування України запланований на 1 лютого.

У Європарламенті хочуть позиватися проти Єврокомісії за розморожування коштів для Угорщини

Тим часам депутати Європарламенту погодили 16 січня винесення на голосування проєкту резолюції, яка відкриває шлях до можливого судового позову проти рішення Європейської Комісії (ЄК) виплатити Угорщині 10 мільярдів євро із заморожених коштів. Європейська Комісія розблокувала ці кошти для Будапешта минулого місяця, коли Брюссель намагався заручитися підтримкою Орбана щодо надання допомоги Україні.

Тоді головний виконавчий орган ЄС заявив, що Угорщина провела достатньо реформ, щоб підвищити незалежність судової системи країни та, таким чином, отримати доступ до грошей. Натомість законодавці в Європарламенті мають намір допитати голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час дебатів 17 січня щодо рішення про виділення грошей Угорщині. Проєкт резолюції, узгоджений основними політичними групами, закликає "вжити необхідних заходів", щоб розпочати потенційний судовий процес проти Єврокомісії через цей крок. Законодавці проголосують за текст у четвер, пише dpa.